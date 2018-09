S jídlem roste chuť. Indonésie chce po Asijských hrách i ty olympijské

JAKARTA/PRAHA Indonésie se hodlá ucházet o pořádání olympijských her v roce 2032. Po schůzce s předsedou Mezinárodního olympijského výboru Thomasem Bachem to dnes uvedl indonéský prezident Joko Widodo, jehož země nyní hostila Asijské hry. Jakarta se ujala role organizátora před čtyřmi lety poté, co se pořadatelství vzdal z ekonomických důvodů Vietnam, a podle ohlasů uspěla.

„Po vynikající zkušenosti s Asijskými hrami věříme, že zvládneme hostit i tu největší sportovní událost - olympijské hry v roce 2032,“ řekl Widodo. Na Asijských hrách se představili reprezentanti 45 států v 60 sportovních odvětvích.



Letní olympiáda v roce 2032 je nejbližší, o které mohou uchazeči uvažovat. V roce 2020 se hry uskuteční v Tokiu, dalšími pořadateli budou Paříž a Los Angeles.