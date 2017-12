S Gábinou se to nepodařilo. Šance na olympiádu je 30 až 50 procent, smutní biatlonový šéf

PRAHA Místo toho, aby řešil výsledky českých biatlonistů na startu olympijské sezony, musí se zabývat mediální přestřelkou mezi největší českou hvězdou Gabrielou Koukalovou a šéftrenérem Ondřejem Rybářem. Prezident českého biatlonu Jiří Hamza nabádá oba aktéry hádky, aby se usmířili a zachovali jednotnost v tuzemském biatlonu.

Celá hádka vyeskalovala na úvodním Světovém poháru v Östersundu, kam jela Koukalová s týmem, i když kvůli problémům s lýtky startovat nemohla.

Rybář poté uvedl, že to byla z jeho strany chyba ji do Švédska brát, a proto ji poslal do rakouského Obertillachu, aby se připravovala individuálně.

Deníku Sport však Koukalová následně přiznala, že „jí k problému výrazně dopomohla změna techniky jízdy na lyžích, o kterou se v posledních dvou letech snažila na základě pokynů, které dostala. Nebyla přesvědčená, že je to dobře, protože se jí tato technika od začátku zdála velmi náročná na chodidla a lýtka, nevhodná pro závodnici s mou tělesnou konstitucí.“

Rybář pak kontroval slovy: „Jestli si tohle myslí, tak ať si to myslí. My si chceme jako celý tým uchovat vzpomínky na pěkné chvíle, které jsme s Gábinou prožili a ne abychom, jakmile nastanou nějaké problémy, začali jeden na druhého plivat.“



Hamza se nyní pro webové stránky českého svazu vyjádřil podobným tónem.



„Řídíme svaz, máme na starosti sportovce a jsme jednotní. Tím, že tu pak vznikne tahle slovní přestřelka, tak přeci nebudeme bořit něco, co jsme budovali tolik let,“ přiznal šéf českého biatlonu.

„Oba (Koukalová a Rybář) jsou silné osobnosti. Kdyby nebyli silné osobnosti, nejsou ani jeden dnes tam, kde jsou. Je to ale logické, protože lidé se nějakým způsobem vyvíjí,“ uvedl Hamza.

„Oni si to vyříkají, o tom není třeba diskutovat. Nikdo se navíc s nikým nerozchází a ani nebude,“ doplnil.

Názorový střet ještě prý neznamená, že by se cesta Koukalové a Rybáře měla rozejít.

„Myslím, že se to ve velmi krátkém čase vyříká a pro mě to bude vyřešené. Rozebral jsem si to s týmem a po telefonu i s Gábinou. Řeknu jim, jak by se to mělo vyřešit a oni se k tomu musí postavit po svém. Určitě to není tak, že by to Ondra nechtěl s Gábinou řešit nebo ona s ním.“

„Každý vztah je tak trochu jako manželství. Chvilku si ti lidé padají kolem krku, chvilku zase ne. Oba jsou výjimečné osobnosti, takže se samozřejmě občas názorově rozejdou,“ dodal Hamza.

Podle něj je už nyní jasné, že minimálně do ledna Koukalová závodit nebude.



„V tuto chvíli si myslím, že pravděpodobnost startu Gábiny na olympijských hrách se pohybuje mezi třiceti až padesáti procenty,“ uvedl biatlonový šéf.

Přesto všechno by rád, aby se situace v českém biatlonu uklidnila.

„Mám cíl, aby tato neshoda zmizela ze světa. Spousta svazů by nám záviděla, jak máme postavenou strukturu. Teď jsme tomu sice nepomohli, ale právě proto chci, aby to skončilo, než napácháme ještě víc škody než užitku.“



I kdyby však Koukalová na olympiádě v Pchjongčchangu nezávodila, udělá prý Hamza vše pro to, aby byla připravena na sezonu následující.



„Když olympiáda nevyjde, uděláme vše pro to, aby se Gábina ze svých zdravotních problémů dostala a mohla se kvalitně připravit na sezonu následující,“ dodal Hamza.