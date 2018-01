Rychlobruslařka Sáblíková vynechá ME ve víceboji, chce se připravit na olympiádu

Collalbo Rychlobruslařka Martina Sáblíková nebude startovat na nadcházejícím mistrovství Evropy ve víceboji v Kolomně. Chce dohnat tréninkové manko, které nabrala kvůli problémům se zády, a připravit se na olympiádu v jihokorejském Pchjongčchangu.

„Jeden důvod je, že mám tréninkové manko, protože jsem se nemohla připravovat, a druhý, že záda se zlepšují, ale ještě mě čeká opich. Nejen s Petrem (trenérem Novákem), ale i s doktory jsme se rozhodli, že by bylo nejrozumnější, aby se Evropa vynechala,“ řekla Sáblíková.

„Chci, aby se záda dala úplně do pořádku a mohla jsem si v Koreji říct, že jsem pro to udělala všechno. Evropa letos není tak důležitá, abych tam startovala a pak se dva tři týdny trápila,“ doplnila.

Třicetiletá reprezentantka má problémy se zády od začátku sezony. Také kvůli tomu nekraluje závodům Světového poháru na dlouhých tratích, jak byla zvyklá v minulých letech. Bez větších problémů se však na svých hlavních tratích 3000 a 5000 metrů kvalifikovala na olympiádu.

„Po posledním Světovém poháru jsem můj stav s doktory řešila. Absolvovala jsem jeden opich a zjistili jsme, že léčba pomohla, ale bylo by potřeba to píchnout přímo k nervu. Pak už by to mělo být úplně v pohodě. Naštěstí se to ale už zlepšilo,“ řekla Sáblíková.

Výrazně limitovaná při tréninku však už není. „Na kole můžu jezdit normálně, rychlostní tréninky na ledě taky zvládám. Samozřejmě, že když jedu deset dvanáct kol, tak to bolí, ale oproti stavu ve Stavangeru se to nedá srovnávat. Posun tak je a jsem ráda, že můžu jezdit vpředu, jezdit tříkola a nebolí to. Je to velká psychická podpora,“ podotkla.

Trojnásobná olympijská vítězka Sáblíková je pětinásobnou evropskou šampionkou ve víceboji. Loni v Heerenveenu byla druhá.