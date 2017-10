Rybář o Koukalové: Už dlouho netrénuje naplno. Musí věřit, že rehabilitace zabere

PRAHA O přípravě na olympijské hry měl Ondřej Rybář, šéftrenér českých reprezentantů, diametrálně odlišné představy. Ale jakmile se léto přihlásilo o slovo, začaly se kupit zdravotní problémy - u Ondřeje Moravce, Adama Václavíka, Evy Puskarčíkové. A také u největší hvězdy české reprezentace Gabriely Koukalové.

Mistryně světa Koukalová se už nechala slyšet, že její start na hrách v Koreji je kvůli neustupujícím bolestem lýtkových svalů ohrožen. Přesto se dál snaží trénovat. Také Ondřej Rybář věří, že bitva o Pchjongčchang ještě dlouho nebude prohraná.



Jak to tedy aktuálně vypadá s Gabrielou Koukalovou, šéftrenére?

Nic moc se v poslední době nezměnilo. Pořád má ty samé problémy, které se táhnou už delší dobu. Nevidím žádné výrazné zlepšení. Teď je to o čase. Potřebuje . Ale nikdo nedokáže říci, jestli to potrvá měsíc, dva nebo tři, než bude v pořádku.

Každopádně nyní Gábina odlétá na soustředění do Finska. Zkoušela už předtím trénovat na Dachsteinu, pořád to zkouší. Trénink se nějakou formou snažíme upravit, ale že by se mohla stoprocentně připravovat, tak to rozhodně nemůže - a ani její stav se nějak výrazně nelepší.



Jedná se tedy o bolesti lýtkových svalů na obou nohách?

Ano, obě lýtka. Ale o tom to není.

O čem tedy?

Původ bolestí je diagnostikován z chronického přetížení achilovek, a ta bolest achilovek se jí vráží do lýtek.

Předpokládám, že tedy nadále není schopna trénovat ve vyšší intenzitě

To pořád platí, na tom se moc nezměnilo. Snaží se s tím pracovat, ale jakmile zkusí přejít do vyššího zatížení, problém se zvětšuje.

Co vše se s tím snažíte dělat?

Co se dá. Opravdu je to jen o rehabilitaci, o moc víc dělat nejde. Trénink, rehabilitace, trénink, rehabilitace. Je to o kompromisech.

Omezení tréninku je nejspíš výrazné, že?



Na tréninku má Gábina ubráno hodně a už dlouhou dobu. To vám na psychice nepřidá. Vážně nic moc jiného než rehabilitace nepomůže. Je to o rehabilitaci a o víře, že vše včas odezní.

Co to znamená z pohledu nejbližších závodů? Že se nezúčastní úvodních poháru?

Řešíme vše ze dne na den, nechci zatím dávat předčasné závěry. Každopádně pravděpodobnost je dost velká, že se v Östersundu na konci listopadu na prvním kole svěťáku neobjeví. Pokud teď nemůže stoprocentně trénovat a do prvního Světového poháru nám zbývá měsíc, už je toho času hrozně málo. Ale uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. Do olympiády nám stále zbývají tři a půl měsíce.