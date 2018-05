Růžové Giro obléklo Jeruzalém. Izraelci hledají u cyklistiky spásu od juda

JERUZALÉM/PRAHA Hlavní město Izraele se zahalilo do nezvyklých kulis. Už dnes zde totiž startuje 101. ročník cyklistického závodu Giro d’Italia. Průlomový, dramatický a se třemi Čechy.

Stalo se pravidlem, že první z třítýdenních etapových závodů opouští území Itálie. Slavnostní start Grande Partenza se poprvé stěhoval před osmi lety do Amsterdamu, následoval dánský Herning, severoirský Belfast a nizozemský Utrecht. Ještě nikdy v bohatých dějinách ale klání o růžový dres nezačínalo mimo evropský kontinent.



Až pro rok 2018 se Mauro Vegni, současný ředitel Gira, rozhodl k historickému kroku: 176 závodníků čeká trasa z Jeruzaléma až do Říma. „Je skvělé, že Giro startuje mimo Evropu. Pro cyklistický svět je to vynikající zpráva,“ řekl při včerejší slavnostní prezentaci dvojnásobný vítěz Alberto Contador, jenž loni ukončil profesionální kariéru. „Tento start znamená nový začátek. Je to vůbec poprvé, co některý ze závodů Grand Tour startuje mimo Evropu,“ doplnil Vegni.

Na tři dny se profesionální cyklistikou nepolíbená země zahalí do růžové barvy. Dlouhá očekávání ukončila až včerejší slavnostní prezentace všech 22 stájí. Nechyběli na ní ani tři čeští zástupci Roman Kreuziger, Jan Hirt a debutant Zdeněk Štybar. Navíc poprvé na Grand Tour se v roli sportovního ředitele představí René Andrle, jenž bude dirigovat druhodivizní sestavu Israel Cycling Academy, startující na divokou kartu.

Grafika k Giro d'Italia 2018.

„V Izraeli je hodně podporovaným sportem judo. Vláda se na ně zaměřila, stal se z něj v zemi individuální sport číslo 1. Teď chtějí totéž provést s cyklistikou. K judu nemá vlohy každý, ne každý se chce prát. Zato cyklistika je zdravým sportem pro širokou veřejnost. Vláda k ní chce proto i za pomoci Gira přitáhnout děti,“ popisuje 44letý Andrle.



Dnešní individuální časovka v ulicích Jeruzaléma měří deset kilometrů. V sobotu a v neděli se peloton postupně vydá do Tel Avivu, Beerševy a Ejlatu. Po pondělním dni volna se celá karavana přesune na Sicílii. „Je tu hrozné vedro, okolo 38 stupňů Celsia. Snad se trochu ochladí,“ prohodil před startem Kreuziger.

Froomův dopingový stín

Během pozdějších výšlapů na alpské vrcholy se jeho přání určitě naplní. Na Blízkém východě a především mezi hlavními favority ale nikoliv. Historický ročník Gira totiž ozdobí očekávaný souboj Chrise Frooma, čtyřnásobného vítěze Tour de France, s obhájcem titulu Tomem Dumoulinem.

Froome se může stát po Eddym Merckxovi a Bernardu Hinaultovi třetím mužem v historii, jenž bude aktuálně šampionem všech závodů Grand Tour, tedy Tour de France, Vuelty a Gira. Jeho útok na cyklistický hattrick by mohl být strhujícím příběhem.



Bohužel, od samého počátku je to příběh s rušivými podtóny. Kauza z loňské Vuelty, kdy mu dopingoví komisaři nalezli v moči po 18. etapě dvojnásobek povoleného limitu salbulatomu, se stále vyšetřuje. „Je to pro mě frustrující,“ říká jezdec týmu Sky.

Drama poté obstarají i další hvězdy: Francouz Pinot, Ital Aru, Kolumbijci López a Chaves či další Brit Simon Yates.

Hlavní roli na cestě z Jeruzaléma do Říma ale mají hrát především Froome s Dumoulinem.