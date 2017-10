Rutta si připsal gól a asistenci, ale Chicago prohrálo v Torontu

Výsledky nhl Boston - Colorado 0:4 (0:2, 0:0, 0:2) Branky: 47. a 60. Jakupov, 5. Andrighetto, 14. Compher. Střely na branku: 29:23. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Varlamov, 2. Johnson, 3. Rantanen (všichni Colorado). New York Islanders - St. Louis 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 0:2, 2:0 - 0:0) Branky: 54. Ladd, 59. A. Lee - 30. a 36. Tarasenko, rozhodující sam. nájezd B. Schenn. Střely na branku: 42:35. Diváci: 10.673. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko (St. Louis), 2. A. Lee, 3. Ladd (oba New York Islanders). Buffalo - New Jersey 2:6 (0:2, 1:4, 1:0) Branky: 26. a 58. E. Kane - 26. a 33. Bratt, 28. a 39. M. Johansson, 7. Noesen, 19. Gibbons. Střely na branku: 25:31. Diváci: 17.697. Hvězdy zápasu: 1. Bratt, 2. M. Johansson (oba New Jersey), 3. E. Kane (Buffalo). Toronto - Chicago 4:3 v prodl. (0:2, 1:0, 2:1 - 1:0) Branky: 31. Zajcev, 54. C. Brown, 56. J. van Riemsdyk, 64. Matthews - 4. Rutta, 8. Toews, 48. Pánik (Rutta). Střely na branku: 43:21. Diváci: 19.456. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. C. Brown (oba Toronto), 3. Pánik (Chicago). Tampa Bay - Washington 4:3 v prodl. (0:2, 2:1, 1:0 - 1:0) Branky: 26. Killorn, 39. Kunitz, 51. Kučerov, 64. Point - 19. a 28. Oshie, 17. Bäckström. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Killorn (oba Tampa), 3. Oshie (Washington). Edmonton - Winnipeg 2:5 (0:2, 2:2, 0:1) Branky: 33. Draisaitl, 34. Nugent-Hopkins - 37., 38. a 59. Ehlers, 9. Scheifele, 17. Kulikov. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Ehlers, 2. Hellebuyck (oba Winnipeg), 3. Nurse (Edmonton). Anaheim - Calgary 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Branky: 37. Monahan, 47. Backlund (Frolík). Střely na branku: 43:29. Diváci: 15.485. Hvězdy zápasu: 1. Smith (Calgary), 2. Rakell (Anaheim), 3. Giordano (Calgary).