Rusy z olympiády nevyloučí. Budou ale muset závodit pod neutrální vlajkou

Lausanne Rusko bylo vyloučeno ze zimních olympijských her v Pchjongčchangu. Jeho sportovci mohou startovat jen pod neutrální vlajkou, pokud prokážou, že nebyli zapleteni do systematického dopingu v zemi. Pod neutrální vlajkou bude moci nastoupit i hokejový výběr. Rozhodl o tom výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru (MOV).

Kvůli dopingovému skandálu byl suspendován Ruský olympijský výbor. Rusko je prvním státem, který byl vyloučen z olympijských her kvůli dopingu. Pokud se tak v minulosti stalo, bylo to z politických důvodů. Rusové se proti verdiktu MOV odvolají ke sportovní arbitráži CAS. Oznámil to předseda Ruského olympijského výboru Alexander Žukov, kterého výkonný výbor potrestal zbavením členství v MOV.

MOV vycházel ze závěrů dvou komisí, které prověřovaly podezření ze státem řízeného dopingu v Rusku a individuální případy podvodů při olympijských hrách v Soči. Umožnění startu „čistých“ ruských sportovců pod neutrální vlajkou znamená, že nebudou nastupovat v národních barvách a po případných triumfech jim nebude hrát ruská hymna.

Ruští sportovci, kteří budou moci v Koreji závodit, budou mít označení „olympijský sportovec z Ruska“ (OAR). Pod tímto označením budou moci hrát i hokejové výběry a týmy v curlingu. Jejich úbory ale budou muset být neutrální, takže nedávno představenou kolekci ruského olympijského oblečení využít nemohou.

Ruský prezident Vladimir Putin se dříve nechal slyšet, že závodit bez národních symbolů by bylo pro Rusko ponižující. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ale v pondělí bojkot her vyloučil.

Bojkot odmítá i předseda MOV Thomas Bach. „Bojkotem olympiády se nikdy ničeho nedosáhlo. Za druhé nevidím žádný důvod k bojkotu ze strany ruských sportovců, protože povolujeme těm čistým, aby se her zúčastnili,“ řekl.

Z výsledkové listiny poslední zimní olympiády bylo kvůli manipulacím se vzorky vyřazeno 25 ruských sportovců, kteří přišli o jedenáct medailí. Kvůli tomu se před dnešním jednáním výkonného výboru MOV spekulovalo o plošném vyloučení všech ruských sportovců z únorové olympiády, ale k tomu nakonec MOV nesáhl.

Předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval si myslí, že v této situaci neexistovalo dobré řešení. „Dobrá zpráva je alespoň to, že prokazatelně čistí sportovci bez dopingové minulosti z Ruska dostanou možnost startovat v Pchjongčchangu pod neutrální olympijskou vlajkou,“ řekl.

Sportovní ředitel ČOV Martin Doktor považuje krok MOV za řešení z nouze. „Ukazuje akorát na obrovskou krizi. Jestli to ale byl jediný možný způsob, jak umožnit prokazatelně čistým sportovcům z Ruska start na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu, pak se k tomu asi sáhnout muselo,“ řekl Doktor.

Doživotní trest dostal ruský vicepremiér a bývalý ministr sportu Vitalij Mutko, který byl podle vyšetřovatelů odpovědný za státem řízeným dopingem. Nesmí už na žádné olympijské hry. „Nikdy dřív jsme se nesetkali s takovými podvody a manipulací. Způsobilo to bezprecedentní poškození olympismu a sportu,“ řekl šéf jedné z komisí Samuel Schmid.

Závěry vyšetřování podle Schmida nevycházely jen ze svědectví bývalého šéfa ruské antidopingové laboratoře Grigorije Rodčenkova. „Jsou tam vědecké důkazy, dokumenty s prohlášeními dalších svědků a korespondence. Faktem je, že v Rusku byla systematická manipulace s dopingem a antidopingovým systémem, která se uplatňovala i v Soči 2014,“ řekl Schmid.

Mezinárodní olympijský výbor navíc požaduje po Rusku uhradit 15 milionů dolarů (326 milionů korun) za náklady, který měl s vyšetřováním, a na podporu boje proti dopingu.