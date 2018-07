Ruští fotbalisté chtějí před zraky Putina další senzaci. Zaskočí Španělsko?

Moskva Během dominance na poli mezinárodního fotbalu v letech 2008 až 2012, kdy španělští fotbalisté dvakrát ovládli mistrovství Evropy a jednou světový šampionát, inkasovali na turnajích dohromady pouze šest branek. Na MS v Rusku však v základní skupině obdrželi už pět gólů a domácí reprezentanti tuší, že skrze nejistou defenzivu soupeře by mohla vést cesta do prvního čtvrtfinále od roku 1970. My vám duel nabídneme od 16:00 hodin v podrobné on-line reportáži.

Španělé nejprve v dechberoucím duelu remizovali 3:3 s Portugalskem, když jim hattrick nasázel Cristiano Ronaldo. Následně se štěstím vydřeli vítězství 1:0 nad pevně bránícím Íránem a v posledním zápase skupiny B remizovali 2:2 s Marokem. Přesto skončili v čele tabulky.



„Musíme se vyvarovat defenzivních chyb. Inkasovali jsme kvůli nim, ne kvůli fantastickým výkonům soupeřů. Pravděpodobně pramenily z nedostatku koncentrace. Portugalsko proti nám dvakrát skórovalo ze standardní situace. Musíme se zaměřit na individuální chyby a zlepšit komunikaci, pak budeme silnější,“ konstatoval pravý bek Daniel Carvajal, který kvůli zranění vynechal úvodní duel s Portugalskem, další dva zápasy ale odehrál celé.



Proti Rusku, které v úvodních dvou utkáních překvapivě rozstřílelo Saúdskou Arábii (5:0) i Egypt (3:1) a až v přímém duelu o první místo ve skupině A podlehlo Uruguayi jasně 0:3, by chyby v obraně mohly být smrtelné.

Uvědomuje si to i záložník Andrés Iniesta, který proti sborné před dvanácti lety premiérově nastoupil za národní tým v bezbrankovém přípravném utkání. „Proti hostiteli to bude těžký zápas. Mají excelentní hráče, odehráli dobré zápasy ve skupině, přestože v tom posledním podlehli. Nesmíme udělat žádné chyby,“ uvedl.

Ruský obránce Sergej Ignaševič se chce inspirovat výkony Maroka a Íránu na MS. „Španělsko hraje stejným stylem jako v předchozích letech. Obránci se pohybují velmi vysoko, čímž ponechávají soupeři možnost k protiútokům. To je asi jejich jediná slabina, pokud vůbec nějakou mají. Maroko a Írán toho využívali, musíme si z nich vzít příklad,“ řekl.

Jedinou výhodu druhého místa v tabulce skupiny vidí nejzkušenější ruský reprezentant v tom, že osmifinále jeho tým odehraje na stadionu Lužniki v Moskvě před téměř 80 tisíci fanoušky.

Naději Rusové vidí též v některých překvapivých výsledcích na MS. „Německo vypadlo, Argentina měla problémy s postupem, nejsou zde neporazitelné týmy,“ řekl brankář Andrej Luňov. „Před zápasem jsou šance vždy 50 na 50. Nejdůležitějšími aspekty naší hry proti Španělsku musí být maximální úsilí a disciplína,“ doplnil obránce Vladimir Granat.

Naopak za trochu nafouknutou bublinu považuje španělské defenzivní problémy ruský stoper Ilja Kutěpov. „Mají Ramose, Piquého, Carvajala a Jordiho Albu. Mají velký výběr. Nemyslím, že mají potíže, spíš to považuji za výpadek,“ poznamenal.

Domácímu celku by mohl v osmifinále pomoci ofenzivní záložník Alan Dzagojev, jenž se zranil v úvodním utkání se Saúdskou Arábií a do dalších dvou zápasů nezasáhl. Se zdravotními problémy se potýkal též Alexandr Jerochin, i on by ale měl být připraven.