Ruský den D: pustí na zimní olympiádu do Pchjongčchangu podvodníky?

LAUSANNE/PRAHA Mezinárodní olympijský výbor na dvoudenním zasedání, které dnes začíná, rozhodne o účasti ruských sportovců na zimní olympiádě 2018 v Pchjongčchangu.

Dnes před osmou hodinou večerní předstoupí prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach a na tiskové konferenci pronese, že se ruští sportovci mohou s vidinou účasti na únorových hrách v Pchjongčchangu rozloučit. Což s sebou přinese ublíženecké, možná i výhrůžné reakce Ruska.

Nebo sdělí, že do Koreje může jet kompletní ruská výprava, čímž zase rozhněvá většinu sportovního světa.

Na zasedání výkonného výboru MOV v Lausanne však mohou kromě těchto krajních rozhodnutí padnout i další verdikty v různých kombinacích. Ve hře je například obří pokuta, vytyčení přísných podmínek pro účast na OH, přenesení verdiktu na mezinárodní federace jednotlivých sportů či start pod neutrální vlajkou.

„Těžko říct, pro jakou variantu se rozhodnou,“ netroufá si výsledek odhadnout Jan Chlumský z Antidopingového výboru ČR. „Start kompletní ruské výpravy nebo pouze udělení pokuty by ale bylo naprosto nedůsledným a směšným řešením,“ říká Chlumský pro LN.

Zatím přišli o třetinu medailí

MOV se rozhodne podle závěrů dvou svých vyšetřovacích komisí, které se zabývaly státem řízeným dopingem v Rusku a manipulacemi se vzorky sportovců na minulých zimních olympijských hrách v Soči. Doposud na základě vyšetřování přišlo Rusko o jedenáct z původních 33 medailí, které na domácí olympiádě získalo, a v pořadí národů kleslo z prvního na šesté místo. Celkem bylo diskvalifikováno už 25 ruských sportovců.

Nevídanou dopingovou aféru rozpoutal v listopadu 2014 dokument německé televize ARD o systematickém dopingu, korupci a vydírání v ruské atletice. Obvinění vzápětí prošetřila Světová antidopingová agentura (WADA), která doporučila první tresty a vynesla některé zákazy.

Následovaly dva díly tzv. McLarenovy zprávy, v níž tým kanadského profesora sportovního práva Richarda McLarena odhalil skutečný rozsah ruského dopingu a zapojení státních struktur v jeho systému nastaveném po zimních olympijských hrách ve Vancouveru 2010. Jedna část vyšla pár týdnů před letní olympiádou v Riu 2016, druhá v prosinci téhož roku.

Jak dopingový systém v Rusku léta fungoval, pomohlo odkrýt i klíčové svědectví bývalého šéfa Moskevské antidopingové laboratoře Grigorije Rodčenkova.

Už v létě 2016 Rusům hrozilo, že dostanou plošný zákaz pro brazilské hry. MOV nakonec tomuto požadavku nevyhověl a nechal posouzení (ne)účasti ruských sportovců na jednotlivých sportovních federacích. „MOV měl důsledně jednat už tehdy, jenže ten moment prošvihli,“ kritizuje Chlumský liknavý postup, který byl zčásti zapříčiněn blížící se olympiádou v Riu.

Nyní již tento časový pres nehrozil. „Měli jsme dostatečnou příležitost k řádnému vyšetřování, mohli jsme dát každému možnost spravedlivého slyšení,“ pronesl šéf MOV Bach minulý měsíc na valném shromáždění Evropských olympijských výborů.

„Je důležité, aby bylo přijato opatření, které ochrání integritu olympijských her,“ nabádá Dick Pound, bývalý šéf WADA, člen MOV a zastánce důsledného boje proti dopingu. „Pokud se MOV zřekne odpovědnosti, ztratí důvěryhodnost. K čemu ho pak máme?“

Bojkotem už Kreml nehrozí

V otázce ruské účasti v Pchjongčchangu uvnitř MOV jednota nepanuje, podobná situace je také mezi sportovci. Mezi zastánce vyloučení Rusů patří například biatlonisté, naopak hokej by absencí sborné výrazně utrpěl.

„Jistě, i sportovci z jiných zemí používají doping a jsou často usvědčeni, ale nikde se ani zdaleka nepodařilo odhalit tak velké systémové podvádění. Respektuji, že někteří máte na věc jiný názor. Ale Rusko se stále neomluvilo, nespolupracuje na zlepšení a vynucuje si vše z pozice síly a vydírání. Proto chci radši olympiádu bez něj,“ uvedla včera na svém Facebooku Gabriela Koukalová.

Podobný pohled na kauzu má i Chlumský. „Od vypuknutí aféry podnikli Rusové k učinění nápravy pouze nejzásadnější kroky a řešení celé problematiky se posunulo jen nepatrně. Kompletní zákaz startu v Koreji by je mohl donutit, aby sobě i světu co nejdřív přiznali svou vinu a zjednali nápravu.“

Jestliže by MOV vynesl nejpřísnější trest, bude vůbec poprvé v historii některá země z OH suspendována kvůli dopingu. Pokud bude trest mírnější, nemusí se sportovní svět podle vyjádření Kremlu již obávat, že by Rusové reagovali bojkotem. „Ne, o tom se neuvažuje,“ uvedl jeho mluvčí Dmitrij Peskov pro agenturu TASS.

Už večer má být situace mnohem jasnější.