Rozpoutal dopingový skandál Ruska. Merkelová chce, aby byl vpuštěn na fotbalové MS

Berlín Redaktor německé televizní stanice ARD Hajo Seppelt, známý svými reportážemi o dopingu, nedostal před fotbalovým mistrovství světa ruské vízum. Investigativní novinář je v Rusku nežádoucí osobou. Spolková kancléřka Angela Merkelová vyzvala ruské úřady, aby své rozhodnutí přehodnotily a na šampionát ho pustily.

„Na Rusko by to nevrhalo dobré světlo, kdyby před zraky celého světa takto omezovalo svobodu slova,“ uvedl dnes mluvčí kancléřky Steffen Seibert. Vyzval také Mezinárodní fotbalovou federaci FIFA, aby se do věci vložila.



Pětapadesátiletý Seppelt se věnuje problematice dopingu dlouhé roky. Nejprve se zabýval státem řízenému dopingu v někdejší NDR, pak užíváním nedovolených látek v cyklistice, v německém lyžování, v Číně před olympijskými hry v Pekingu a v roce 2014 natočil dokument „Přísně tajný doping - jak Rusko vyrábí své vítěze.“

Následné vyšetřování Světové antidopingové agentury WADA odhalilo systematický ruský doping na hrách v Soči a jeho krytí s pomocí státu. Rusko kvůli tomu bylo mimo jiné vyloučeno z letošní olympiády v Pchjongčchangu, kde mohli startovat jen jeho sportovci a pod neutrální vlajkou.