Rozhodující přesilovka Hradce? Zaplatíte za mě pokutu? ptal se Pešán

Liberec Neřekl to naplno, ale z jeho slov bylo poznat, jak moc ho štve rozhodující gól Hradce. Kouč libereckých hokejistů Filip Pešán po šestém čtvrtfinále, v němž jeho tým mohl v domácím prostředí rozhodnout o postupu, těžce kousal verdikt rozhodčích, kteří 47 vteřin před koncem vyloučili Martina Ševce.

„V utkání nebylo moc šancí ani na jedné straně, převládala defenziva. Byl to trochu nervózní zápas. Hradec rozhodl v přesilových hrách,“ řekl Pešán po porážce 1:2.



Ta rozhodující přišla chvíli před koncem. Co jste na ni říkal?

Ruda Červený vybojoval přesilovku pro svůj tým stejně jako v minulém zápase, kdy jsme byli v závěru také v oslabení. Tehdy jsme ho ubránili, tentokrát bohužel ne.

Budete vytýkat kapitánovi Ševcovi disciplínu?

To je těžké mu vytýkat disciplínu... Nebudu.

Myslíte, že sudí posoudil situaci špatně?

Zaplatíte za mě pokutu?

Možná se s kolegy složíme.

Ta by byla asi velká. Takže ne.

Co vám proběhlo hlavou, když z ní Hradec skóroval půl minuty před koncem?

První, co mi bohužel proběhlo hlavou, bylo, že není možné, aby se šlo takhle minutu před koncem do jakéhokoli vyloučení. Nečekal jsem ho ani na jednu stranu. Čekal jsem, že to bude bitva pět na pět až do konce. Věděl jsem, že když se stane taková věc a jste vyloučený takhle krátce před koncem, tak to může fatálně ovlivnit zápas.

Stav série je 3:3, přišli jste o výhodu, kterou jste si vybojovali v Hradci. Co řeknete k sedmému zápasu?

Věděli jsme, že série bude vyrovnaná. Ukradli jsme si navzájem utkání na domácím ledě a šance jsou dál padesát na padesát. Naposledy jsme v Hradci odehráli výborný zápas, nemáme se čeho bát.

S čím tedy pojedete do Hradce?

Hrát pokud možno jako v zápase číslo pět. Obětavě, disciplinovaně.