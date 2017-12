Rozdají dárky a musí do šichty. Štve hokejisty nabitý sváteční program extraligy?

PRAHA Mezi sportovními profíky se vymykají. Vždyť kdo jiný než extraligoví hokejisté o Vánocích a v úplném závěru roku pravidelně zaplňují tuzemské sportovní arény?

„Lékaři a hasiči taky musí do práce na Štědrý den, my máme zase takové zaměstnání,“ pokrčí rameny brněnský útočník Vojtěch Němec. „Osobně bych si přál, abychom to o Vánocích měli volnější a mohli být více s rodinami. Třeba mít dva dny volno. Ale to je spíš moje zbožné přání, realita je jiná,“ dodá.

Proto v pátek jeho Kometa odehrála poslední předvánoční kolo na Spartě. A po kratičké pauze nabere extraliga zběsilé tempo: hrát se bude 26., 28. a 30. prosince. „Mezi svátky je to hodně napráskané,“ uvažuje centr Rostislav Marosz z Pardubic. „Volno bude jen 24. prosince, 25. odpoledne už budeme mít normální trénink,“ přibližuje Marosz.

Obdobný program bude mít drtivá většina extraligových klubů. Ztratit kvůli vánoční pohodičce lehkovážně body? Hokejisté vědí, že to se v boji o místa v play-off může vymstít.

Proto jen rozdají dárky, možná stihnou navštívit ty nejbližší, a už se musí hlásit v kabině. „Vlastně je fajn, že volno máme tak krátké,“ podotýká plzeňský útočník Jan Schleiss. „Když objíždíte celou rodinku, je to náročné. Všude vám nabízejí panáka a spoustu jídla. Člověk je pořád k prasknutí. V tomhle je to super, že všechno musíme zvládnout za den a půl a pak zase vyrazíme do roboty,“ usměje se.

A podobné myšlenkové pochody nemají jen sami sportovci. Fanoušci po maratonu pohádek a přívalu cukroví touží po změně, proto vyrážejí na stadiony. Extraliga pro ně servíruje sled zápasů.

„Je to dlouhodobá zkušenost, že lidi o svátcích mají náladu navštěvovat akce všeho druhu, a jednou z nich je hokej,“ vysvětluje šéf extraligy Josef Řezníček. „Pro kluby to také znamená podstatnou část příjmů.“ Řezníčkova slova podtrhují čísla z minulé sezony. Na všech šesti „svatoštěpánských“ zápasech se sešlo víc diváků, než činil celosezonní průměr v daných arénách.

Ručinský: To vymyslel blbec!

Ačkoli hokejisté ekonomické a marketingové argumenty chápou, při zmínce o vánoční smršti mačů většinou skřípou zuby. Stačí si jen vzpomenout na slova reprezentanta Martina Zaťoviče, který se loni vrátil do české ligy po angažmá v KHL.

„Na začátku sezony hrajete pomalu jedno utkání za týden jako nějaký fotbalista. A pak to doháníte přes Vánoce,“ lamentoval kanonýr Komety. „Manželka už si zvykla. Stíháme oběd u jedné babičky, druhá přijde na řadu bohužel jindy.“

Ačkoli je extraligový harmonogram v závěru prosince řádně zaskládaný, v minulosti to bývalo ještě divočejší. Například v sezoně 2004-2005, kdy se české ledy kvůli výluce NHL jen hemžily hvězdami, se hrál televizní zápas 25. prosince. „To musel vymyslet blbec. Ukažte mi ho,“ hudroval naganský vítěz Martin Ručinský, který se s Litvínovem na Boží hod vydal na pětihodinovou štreku přes celou republiku.

„Kluci mají rodiny. Místo aby byli s nimi, musí hrát ve Znojmě. Ještě že nesněžilo,“ prohodil naštvaný útočník. „Nyní se snažíme dávat mezi svátky tři zápasy, aby nezasahovaly do Štědrého dne a prvního svátku vánočního,“ ujišťuje Řezníček. „Jasně, hráči mezitím trénují a cestují. Ale snažíme se jim a trenérům nechávat volno.“

Místo Vánoc do ciziny

Něco podobného - odfrknout si alespoň o Štědrém dnu - nezažijí hokejisté v pravoslavném Rusku. „Každý rok jsme 24. nebo 25. prosince hráli - a většinou venku. Jednou jsem byl na Štědrý den v Rize, potom zase v Kazani. Rodina za mnou přilétala až někdy kolem 28. prosince,“ líčil brněnský bek a olympijský adept Ondřej Němec.

„Já si pamatuju, že jsme na Štědrý den hráli v poledne a prohráli jsme asi 0:5. Každý zřejmě duchem seděl u večeře a stromečku, na hlavu to nebylo ideální,“ přiznává Němcův kolega z Komety Jakub Krejčík.

Bývaly také doby, kdy hráči z domácí ligy, přestože byla přerušená, trávili Vánoce s hokejkou v ruce.

Ti nejlepší létali v šedesátých letech s československou reprezentací na turnaje do zámoří. A kluby jako Slovan Bratislava, Sparta nebo Brno se zase vydávaly na turnaje například do Skandinávie.

„V té době bylo příjemné vyjet ven. Dětem jste mohli koupit hračku, sobě třeba košili,“ vzpomíná někdejší reprezentant Jaromír Meixner. „Starší borci z toho ale nebyli moc nadšení, raději by byli s rodinou.“

Současní extraligoví kočovníci do ciziny nemusí, jsou v Česku. Přesto o Vánocích stráví na ledě spoustu času.

Takže šťastné a hokejové!