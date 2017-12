Rosický ukončil kariéru, tělo už ho neposlouchalo. ‚A teď vypnula i hlava,‘ řekl

PRAHA Bývalý kapitán české reprezentace Tomáš Rosický oznámil na mimořádné tiskové konferenci fotbalové Sparty konec hráčské kariéry. Podle spekulací se sedmatřicetiletý záložník přesune do vedení letenského klubu.

Rosický se vrátil do Sparty loni v srpnu po deseti letech v londýnském Arsenalu. Kvůli vleklým zdravotním potížím, které poznamenaly celou jeho slibně rozjetou kariéru, však nastoupil v nejvyšší soutěži k pouhým dvanácti zápasům, navíc převážně jen jako střídající hráč.



„Cítil jsem, že se to už blíží, že mám problémy se na zápasy připravovat, děkuji všem, svojí rodině, která za mnou stála od mých začátků na škváře, svojí ženě, bráchovi,“ řekl na středeční tiskové konferenci před nabitým sálem na Letné, kde nechyběli ani jeho manželka a syn.



„V posledních letech jsem to táhl hlavou, tělo už neposlouchalo dlouho, nyní už ale vypnula ta hlava, proto jsem se rozhodl skončit, byť to bylo strašně těžké rozhodnutí,“ pokračoval v hodnocení.



Zklamaný Tomáš Rosický Tomáš Rosický

„Momentálně nekončím kariéru kvůli zdravotním problémům. Končím pro to, že to, co bych chtěl klubu a spoluhráčům nabídnout, tak už nedokážu,“ odpověděl na otázku, zda ozřejmí své zdravotní neduhy, což naznačoval po loňském příchodu na Letnou.



„O své budoucnosti bych mluvit teď nechtěl, s klubem se o tom bavíme. Nejblíže mám ke sportovnímu úseku, všude, kde jsem byl, tak mne zajímala celá struktura klubu, vše na sebe navazuje, sportovní úsek je to, co je vidět, ale spousta věcí na něj navazuje. Nic nezamlčuji, zatím nic konkrétního nemáme,“ přidal ke své budoucnosti ve Spartě.



„Nikdy jsem nepřišel na to, jak dobrý jsem vlastně mohl být. Nejdůležitější věk, kdy zúročí své zkušenosti, je mezi 27 až 31 lety, a já v tomto období rok a půl pauzíroval. Když přišlo zranění šlach, tak jsem se cítil nejlépe v kariéře, v tom roce bylo EURO, vše bylo rozjeté, jak jsem si plánoval, byl jsem i na správném místě, ale bohužel jsem neměl tu šanci, ukázat všem a sám sobě, že mohu být ještě mnohem lepší,“ vrátil se zpět do minulosti.



Tomáš Rosický slaví gól v dresu Arsenalu.

S fotbalem ale úplně nekončí. „Asi si na amatérské úrovni zahraji, vždycky jsem si chtěl zahrát s bráchou, takže mu teď pošlu životopis a třeba o mne bude v místním Sokolu zájem,“ pousmál se.



„Že by jméno Tomáš Rosický na Spartě pokračovalo? Chceš? (podívá se na synka, který kýve hlavou) Tak ano, pane Pasko, dávám vám na něj první opci. (smích) Nebudu ho do ničeho tlačit, ale uvidíme, co bude dělat dál, vždy ho budu podporovat,“ usmíval se při otázce, zda bude v jeho šlépějích pokračovat jeho potomek, který bavil sál s novináři před příchodem otce.



Kromě působení v Arsenalu, se kterým dvakrát vyhrál Anglický pohár, nastupoval Rosický také za Dortmund. S Borussií získal v německé lize mistrovský titul a zahrál si s ní ve finále bývalého Poháru UEFA. Za českou reprezentaci odehrál 105 utkání a dal 23 gólů.