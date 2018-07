Ronaldo spustil v Turíně šílenství. Jeho představovačku navštívily tisíce fanoušků

turín Juventus Turín uzavřel přestup Cristiana Ronalda z Realu Madrid a dnes hvězdného portugalského fotbalistu představil fanouškům jako novou posilu. Pětinásobný nejlepší fotbalista světa absolvoval lékařskou prohlídkou a stvrdil čtyřletou smlouvu s italským mistrem.

„Řešil jsem to dlouho, ale nakonec to bylo snadné rozhodnutí. Juventus je jedním z nejlepších týmů na světě. Má skvělého trenéra a prezidenta, kteří jsou zvyklí vyhrávat. Kamarádi mi dlouho říkali, že by mi seděl. Nebylo těžké se rozhodnout jít do Juventusu. Jde o velmi důležitý krok pro mou kariéru,“ prohlásil Ronaldo na tiskové konferenci.

„Jsem stále ještě mladý a mám rád výzvy. Nechci jen sedět doma a spokojit se s úspěchy. A tohle je velká výzva. Vím, že to nebudu mít snadné, ale věřím ve své schopnosti. Chci pomoc Juventusu psát historii,“ dodal.

Real před šesti dny oznámil, že dal Ronaldovi na jeho žádost svolení k přestupu.



Juventus za něj zaplatí 100 milionů eur (asi 2,6 miliardy korun) a dalších 12 milionů eur představuje výchovné pro hráčovy předchozí kluby Sporting Lisabon a Manchester United.

V Turíně by si měl portugalský reprezentační kapitán údajně přijít na 30 milionů eur ročně.

Dnes se Ronaldo seznámil se zázemím klubu, spoluhráči a realizačním týmem. Naplno se zapojí do přípravy až 30. července. „Rád bych byl ale připravený na první zápas 12. srpna,“ uvedl rodák z Madeiry.



Ronaldo hrál za Real od roce 2009 a ve 438 soutěžních zápasech nastřílel 451 gólů. Stal se tak nejlepším střelcem historie madridského celku.

„Bílému baletu“ pomohl ke čtyřem triumfům v Lize mistrů, z toho tři získal Real v posledních třech sezonách, a k dvěma prvenstvím v lize a domácím poháru.

Cristiano Ronaldo na tiskové konferenci Juventusu Turín.

„Děkuji fanouškům Realu, byly to krásné roky. Celá má kariéra je spíše snem. Ale teď se chci věnovat nové fázi svého života. Chci dokázat, že jsem ten nejlepší hráč, proto chci vystoupit ze své komfortní zóny a přijmout tuto výzvu. Nemohu se dočkat, až budu hrát. Jsem velmi motivovaný a chci ukázat Itálii, že jsem špičkový hráč,“ prohlásil Ronaldo.



Ve 33 letech se necítí starý na to, aby následoval příklady Xaviho či Andrése Iniesty, kteří z Barcelony přestoupili do Kataru a Japonska. Další hráči si chodí přivydělat do Číny.

„Někteří hráči v této fázi kariéry chodí do Kataru a Číny, což respektuji, ale já se ještě cítím mladý a chci hrát na nejvyšší úrovni. A děkuji Juventusu za skvělou příležitost, kterou mi dal,“ dodal hvězdný Portugalec, podle něhož byl turínský celek jediným skutečným zájemcem o jeho služby.

Přestupní částka 100 milionů eur představuje sedmý nejdražší transfer v historii. Ronaldo přišel do Realu před devíti lety za 94 milionů eur a byl tehdy nejdražším fotbalistou světa.

Nyní je rekordmanem Brazilec Neymar, který vloni přestoupil za 222 milionů eur z Barcelony do Paris St. Germain.