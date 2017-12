Ronaldo: Nevidím nikoho, kdo by byl lepší než já. Jsem nejlepší hráč historie

PAŘÍŽ Portugalský útočník Cristiano Ronaldo opět ukázal, že mu sebevědomím rozhodně nechybí. Po čtvrtečním pátém vítězství v anketě Zlatý míč o nejlepšího fotbalistu světa prohlásil, že je nejlepším hráčem historie. Zároveň vyvrátil spekulace o možném odchodu z Realu Madrid.

„Nevidím nikoho, kdo by byl lepší než já. Žádný hráč nedosáhl takových věcí, jako jsem dosáhl já. Neexistuje komplexnější hráč, než jsem já. Věřím, že jsem nejlepší hráč v historii fotbalu, v dobrých i špatných chvílích,“ řekl Ronaldo,

Ten ve Zlatém míči navázal na prvenství z let 2008, 2013, 2014 a 2016.



Pátým triumfem vyrovnal rekordmana a svého velkého rivala Argentince Lionela Messiho z Barcelony.

„Souboj s Messim pokračuje. Oba se snažíme dělat pro své kluby maximum, co můžeme,“ konstatoval dvaatřicetiletý Ronaldo.

Portugalský kanonýr letos dokázal s Realem obhájit vítězství v Lize mistrů i díky tomu, že byl s 12 góly nejlepším střelcem minulého ročníku. S „Bílým baletem“ také ukončil pětileté čekání na španělský titul.

V probíhající sezoně se stal Ronaldo prvním hráčem, který skóroval ve všech šesti zápasech skupiny Ligy mistrů. Nedaří se mu ale v domácí soutěži, kde se zatím prosadil jen dvakrát.



Ronaldo má v Realu smlouvu do 30. června 2021, ale v poslední době se několikrát objevily spekulace, že v Madridu není úplně spokojený a mohl by odejít. To však nyní portugalská hvězda popřela.

„Doufám, že mohu hrát na nejvyšší úrovni ještě několik dalších let. Cítím se dobře, uvidíme, co se stane v budoucnu. Jsem šťastný v Realu, chci zůstat a ukončit v Madridu kariéru, pokud to bude možné,“ dodal Ronaldo.