Ronaldo mu kolenem zlomil nos a způsobil otřes mozku. ‚Dostal mě naplno,‘ smutní gólman

verona Cristiano Ronaldo se sice při soutěžním debutu za Juventus Turín gólově neprosadil, přesto se portugalská hvězda v utkání s Chievem Verona hodně zviditelnila. Po souboji s Ronaldem se totiž zranil brankář Stefano Sorrentino a musel střídat.

Jeho náhradník Andrea Seculin v nastavení inkasoval, což Juventusu vyneslo výhru 3:2.



Ronaldo v utkání sváděl se Sorrentinem souboje, které vyhrával devětatřicetiletý gólman.

Chievo goalkeeper Stefano Sorrentino suffered a broken nose, bruised shoulder and whiplash in collision with Cristiano Ronaldo. We wish you a quick recovery, Stefano! #ChievoJuve #ChievoJuventus pic.twitter.com/r3KWKyOJUF