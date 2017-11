NHL: Rittich vychytal v NHL první výhru, Langhamer neinkasoval

NEW YORK Hokejový gólman David Rittich chytal v NHL poprvé od úvodní minuty. Pětadvacetiletý odchovanec Jihlavy kryl 24 střel, dovedl Calgary v Coloradu k výhře 3:2 a byl vyhlášen druhou hvězdou utkání. Do sobotního programu soutěže zasáhl i Marek Langhamer, který se v polovině utkání dostal do branky Arizony v utkání s Vegas za stavu 0:3 a z deseti pokusů neinkasoval.

Rittich odchytal minulou sezonu jednu třetinu proti San Jose a další šanci dostal v Coloradu, kde hájil nejtěsnější náskok 1:0 až do 35. minuty. Calgary si ale vzalo vedení zpět v závěru druhé třetiny, kdy během 22 sekund odskočilo na 3:1. U třetí branky asistoval Michael Frolík. Rittich poté odolával až do 57. minuty, kdy ho překonal od modré čáry Nikita Zadorov. Další puk ale český gólman už za svá záda nepustil a mohl se radovat ze své první výhry.



Langhamrovi pomohl do branky i Tomáš Nosek. Český útočník otevřel ve 28. minutě skóre, když zavezl puk z vlastního do útočného pásma a z pravého kruhu se trefil přesně ke vzdálenější tyči. Za dalších 102 sekund už Vegas vedlo o tři góly a Arizona vyměnila brankáře. S Langhamrem, který měl před utkáním na kontě 15 odchytaných minut v NHL, Coyotes snížili ve třetí části na rozdíl branky, ale Vegas při powerplay zpečetilo výhru 4:2.

Další český brankář Petr Mrázek byl za stavu 1:3 střídán z branky Detroitu, který podlehl New Jersey 3:4 v prodloužení. Detroit vedl už po 34 sekundách hry, ale New Jersey v dalším průběhu utkání otočilo skóre třemi góly. Ještě v první třetině překonal Mrázka tečí Brian Boyle a poté Taylor Hall, který se trefil z mezikruží mezi betony českého gólmana. Ostravský rodák opustil branku ve 47. minutě, kdy ho zblízka překonal Nico Hischier. Red Wings do dvou minut vyrovnali, ale v čase 63:32 zajistil hostům výhru Brian Gibbons.

Mezi střelce se zapsali celkem čtyři čeští hráči. Ondřej Palát tečí jen mírnil porážku Tampy Bay 2:5 na ledě Pittsburghu. Rodák z Frýdku-Místku se prosadil ve 27. minutě za stavu 0:4. V dresu obhájců Stanley Cupu si připsal Phil Kessel dvě branky a dvě asistence. Kapitán týmu Sidney Crosby dvakrát skóroval.

Tampa Bay prohrála během víkendu oba zápasy a v čele soutěže je vystřídalo St. Louis, které zvítězilo nad Minnesotou 6:3. První dvě branky Blues měly českou stopu. Přihrávku Vladimíra Sobotky usměrnil před brankou clonící Paul Stastny a Dmitrij Jaškin zvyšoval ve 12. minutě zblízka na 2:0.

Jakub Vrána se sedmou trefou sezony podílel na výhře Washingtonu 4:2 v Torontu. Český útočník v polovině utkání přebruslil Nikitu Zajceva a ze sólového úniku zvýšil náskok Capitals na 3:0. Hlavní postavou byl ale Alexandr Ovečkin, který zaznamenal hattrick. Ruský kanonýr se prvním gólem v zápase a celkově 574. v NHL propracoval v historické tabulce střelců před Mikea Bossyho. A třetí trefa v zápase ho posunula do čela střelců tohoto ročníku. Ovečkin vede s 18 zásahy před krajanem Nikitou Kučerovem.