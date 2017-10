KOMENTÁŘ: Respekt ke Spartě? Stramaccioni se mýlí. Stranit jí by byla chyba

Sparta je největší klub v zemi, tak by se podle toho měli všichni kolem a především rozhodčí chovat, není to žádné Benevento (nováček italské Serie A). To jsou slova trenéra Letenských Andrey Stramaccioniho po domácí prohře 0:1 ve šlágru 10. kola HET ligy s Plzní.

Klub z Letné však po sportovní stránce není nejlepším klubem v zemi už deset let a zásluhu na tom má po tristním vstupu do této sezony i Stramaccioni. A pak, i kdyby Sparta byla nejlepším klubem v zemi, je výsměch tvrdit, že by mu rozhodčí měli stranit na úkor někoho „menšího“.



Jde rozumět frustraci italského trenéra poté, co soupeř Sparty vyhraje i desátý zápas v novém ligového ročníku a vezme jí historický rekord.

Pochopit ji lze i z toho důvodu, že zatímco Plzni vyšel vstup do boje o titul, a tím i o účast v základní skupině Ligy mistrů, na jedničku, Spartě nevyšel vůbec a po velice bídných deseti kolech na Viktorii ztrácí propastných 15 bodů.

Chápat ji lze i v tom smyslu, že Letenští měli ve druhé půli drtivý tlak, vyrovnávací gól jim sudí Radek Příhoda neuznal kvůli těsnému ofsajdu a v závěru zápasu pro ni neodpískal penaltu za ruku Marka Bakoše v pokutovém území.

To vše se dá pochopit. Ale v době, kdy sparťanské legendy mluví o tom, že horší vstup do sezony měla Sparta naposledy před 21 lety a že český trenér by byl na Stramaccioniho místě už dávno vyhozen, by měl být Ital pokornější.



Spartě nelze upřít, že ve druhé půli odehrála nejlepší výkon pod Stramaccioniho vedením, ale vymlouvat se na rozhodčí je velmi krátkozraké.

Ano, sudí přehlédl Bakošovu ruku a upřel Slavii penaltu, na druhé straně však poškodil i Plzeň, když Ondřej Zahustel v pokutovém území ve výskoku trefil Milana Havla do obličeje a rozhodčí penaltu rovněž chybně nenařídil.

Radek Příhoda.

Ale Stramaccioniho věta „Václav Kadlec dostal žlutou kartu za první faul. Hejda udělal čtyři pět hrubých faulů a dostane kartu až v 70. minutě. Nejsme Benevento, což je nováček italské ligy. Jsme Sparta! Tým s velkou historií, který si zaslouží respekt...“ je přes čáru.

Italský kouč tím říká, že ať se děje, co se děje, rozhodčí by měli respekt Letenským projevit tím, že jim budou nadržovat.



A to by nebylo dobré pro samotnou Spartu, která by rozdíl v posuzování okamžitě poznala na evropské scéně, jejíž součástí chce být v příští sezoně i přes mizerný vstup do té současné.