Řepka: Slávisté jsou horší lidi. I kdybych neměl co jíst, tak bych pro ně nepracoval

PRAHA Tomáš Řepka, který s přítelkyní Kateřinou Kristelovou v současné době vede mediální válku se svou bývalou manželkou Vlaďkou Erbovou-Řepkovou a bulvárním exnovinářem Pavlem Novotným, se pustil do další přestřelky. A to konkrétně s příznivci Slavie, které považuje za „prostě horší lidi“.

Dlouholetý obránce a kapitán Sparty v listopadu vydá už svou třetí autobiografickou knihu s názvem Děkuju a v ní se chce zavděčit fandům Sparty tím, že se, jak bývá jeho dobrým zvykem, pouští do slávistů.

„Já tu Slavii fakt nemůžu. To jsou takoví ukňouranci! Furt brečí a na něco si stěžují. Celý svět jim neustále ubližuje. Ach bože,“ stojí v úryvku Řepkovy knihy.

„I kdybych neměl co jíst, tak bych pro ně nepracoval. Fakt. To jsou prostě horší lidi, no vážně,“ nebral si věhlasný bouřlivák servítky.

Stoper pověstný svými blikanci však vzápětí své nesmlouvavé stanovisko vůči slávistům zmírňuje.



„Nejsou to jednotlivci (horší lidé), to ne, mám mezi nimi spoustu kamarádů a jsou to skvělí chlapi. Ale tak nějak celkově. Myšlení klubu, jeho vedení, prezentace.“



A proto prý chápe, proč se řada hráčů Slavie rozhodla hrát za Spartu, kdežto opačným směrem putoval jen Josef Hušbauer.

„Vysvětluju si to tím, že se chtějí napravit, a rozumím tomu. Dali se na tu správnou cestu, i když nevyrazili rovnou, a pochopili, že Sparta je věčná. Je to v pořádku a tak by to mělo být,“ je si jistý Řepka.

Zároveň si neopomenul rýpnout do vedení Sparty, včetně majitelele Daniela Křetínského, s nímž býval Řepka po svém nuceném odchodu z klubu na kordy.

“Přijde mi, že klub dneska málo využívává toho, co jeho někdejší slavní hráči umí a můžou předávat. Už teď bych se domlouval s Tomášem Rosickým, viděl bych tam rád i Honzu Bergera a Jirku Novotného, prostě persony tohoto typu,“ radí Řepka.

Daniel Křetínský.

„Dal bych jim prostor, aby trénovali mládež, a slavná osobnost by měla být i u každého mančaftu, protože mladí k takovým lidem vzhlížejí a mají motivaci uspět.“



„Sportovní manažer, sportovní ředitel, personální ředitel, mluvčí klubu, realizační tým - to všechno mají být srdcaři sparťani, kteří s klubem něco zažili,“ doplňuje Řepka s tím, že v takovém týmu by rád působil i on sám.

„Kdybych si měl vybrat, co bych ve fotbale nejradějii dělal, tak by to byla práce pro kabinu. Říká se tomu sportovní manažer. Už jsem měl možnost si to vyzkoušet v Mostě poté, co jsem skončil v Budějovicích, a vím, že je to něco, co mi jde a co mě hrozně baví,“ představil si Řepka svou budoucí práci.