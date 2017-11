Řepka: Nejsem zloděj, peníze z klubové kasy šly na motivaci jiného týmu

PRAHA Tomáš Řepka ukradl peníze z týmové kasy Sparty. To se dlouho tradovalo ve fotbalovém prostředí, legraci si z toho dělal i Julius Lavický v seriálu Vyšehrad. Po pěti letech se k celé situaci vyjádřil sám Řepka. Někdejší kapitán a pokladník Sparty ve své nové knize Děkuju uvedl, že týmové peníze šly na motivaci jiného ligového titulu v boji o mistrovský titul.

Důrazný obránce byl dlouho podezřelý z toho, že 400 tisíc z týmové kasy sebral kvůli tomu, že jej z týmu necitlivě vyhnal klubový majitel Daniel Křetínský.

Řepka však v úryvku knihy, který přinesl týdeník Sedmička, uvedl, že penězi motivoval soupeře jednoho z rivalů Sparty v boji o titul.

„Už nechci mít nálepku zloděje a k tomu uplynulo dost času na to, aby z toho nikdo neměl postih,“ přiznal Řepka.

„Jednou se stalo, že jsme mířili k vítězství, ale abychom ho měli jistější, potřebovali jsme motivovat jeden tým k tomu, aby svůj zápas kluci nevypustili a hráli ho naplno,“ popsal důvod ztráty peněz z klubové kasy.



„Byli jsme v situaci, kdy jsme hráli o titul, měli jsme před sebou poslední kolo do konce a chybělo nám k titulu pár bodů.“

„Potřebovali jsme, aby ten klub, co hrál proti tomu, který nám tlačil na záda, opravdu zamakal, a my tak měli snazší cestu k titulu. Ta motivace se dělá různě a za peníze se dají pořídit různé motivační momenty,“ doplnil Řepka.

Řepka v knize popisuje situaci ze sezony 2009/10, kde se rozhodlo o titulu pro Spartu až v posledním kole. Zmíněnými soupeři v boji o prvenství byly tehdy druhý Jablonec a třetí Baník Ostrava.

Letenští si tehdy zajistili titul výhrou 1:0 v posledním kole nad Teplicemi, kterou zařídil gólem právě Řepka.

Tomáš Řepka hrál za Hvozdnice

Velmi pravděpodobně tehdy holohlavý obránce poslal peníze Příbrami, která v posledním kole vyhrála nad Baníkem.



„Nemůžu ho (zmíněný klub) jmenovat, protože to by byl i zpětně malér. Vyhráli a my jim za těch 400 tisíc pořídili slíbenou odměnu. V té kase tolik nebylo, tak jsem to zaplatil ze svého, ty peníze jsem si pak zpětně z té kasy vzal.“

„Ještě jsem spoluhráči ukázal papírek z bankomatu a říkám mu, že tam ty peníze teď nejsou, tak to dávám ze svého, aby o tom věděl... A najednou to přišlo. Při přebírání kasy chybělo asi 450 tisíc. Přišli za mnou lidi, kteří o tom vůbec nic nevěděli,“ objasňoval Řepka.

„Já je tehdy odbyl s tím, že peníze jsou pryč a ať to neřeší. Nechtěl jsem se s nimi o tom vůbec bavit, protože jsem věděl, že nesmím nic prozradit. Je mi strašně nepříjemný, že si o mně dodnes spousta lidí myslí, že jsem něco ukradl,“ brání se.

Nebyl prý v pozici, aby peníze z klubové kasy potřeboval zcizit pro sebe. „Já? 400 tisíc? Vždyť to byl můj desetidenní plat. Vždycky jsem měl peněz dost a tehdy tuplem,“ dodal Řepka.

Tomáš Řepka a Jozef Chovanec.

Problémem současné Řepkovy výpovědi je však fakt, že Řepka několikrát svou verzi změnil.



V roce 2014 v Show Jana Krause mluvil o tom, že peníze dostal na rozloučenou od klubu. „Ve Spartě se mnou skončili a ještě mi dali na cestu kasu. Údajně jsem ji měl ukrást. Pustili to, aby mi co nejvíc ublížili,“ tvrdil.

O rok později však výpověď opět změnil. Ve své druhé autobiografické knize Neuhýbám uvedl Řepka, že si vybral z kasy vysokou útratu z týmové oslavy, kterou pokryl z vlastních prostředků.

„Občas to dopadlo tak, že jsme to rozjeli víc a já to musel doplatit ze svýho. Samozřejmě jsem si to pak z kasy vzal zpátky,“ mluvil Řepka tehdy.

Jak to je ve skutečnosti, tak už asi nikdo nerozkryje. I kdyby si Řepka vymyslel další příběh.