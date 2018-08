Řepka je na dně. Jeho předchozí blikance vypadají jako maličkost

PRAHA Než vešel do soudní síně, seděl v ústraní a nesundal si sluneční brýle. Novinářům neřekl ani slovo. S těmi bulvárními válčí roky a dost možná i na to Tomáš Řepka doplatil. U Městského soudu v Brně si ve čtvrtek vyslechl, že by měl jít na půl roku do vězení.

Jeden z nejlepších obránců české fotbalové historie, ikona Sparty, dál doplácí na svou divokou povahu, která mu ubližovala už během kariéry. Jenže v civilu za ni pyká ještě víc.

„Je mi to líto, byla to klukovina,“ omlouval se při závěrečné řeči bývalé manželce Vlaďce, jejímž jménem i s jejím telefonním číslem nabízel sexuální služby přes internet.

VIDEO: Tomáš Řepka s Kateřinou Kristelovou při placení falešných inzerátů. Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tentokrát se namočil do příliš špinavé hry, za opakované porušení cizích práv mohl dostat až dva roky nepodmíněně.



Ještě v březnu se přitom s nynější partnerkou Kateřinou Kristelovou na sociální síti ironicky chichotali: „Půjdeme do kriminálu, lásko.“

Jaký jsem doma? Flegmatik

Ve čtvrtek k ironii, natož k vtipům nebyl důvod. Řepka se očividně styděl za to, kvůli čemu sedí před soudem.

Všechny jeho fotbalové skandály, urážky a červené karty teď vypadají jako maličkost, která se dá rychle vyžehlit. Tohle ne. I když se Řepka odvolal, hrozí mu vězení.

Pro průšvihy, které sbíral na hřišti, si sám vymyslel slovo blikanec. Trefně to vysvětloval v pořadu Uvolněte se, prosím:

Vlaďka Erbová a Tomáš Řepka na křtu kalendáře nadace Rakovina věc veřejná

„Najednou je tma, proberu se až v kabině a říkám si: Já blázen, co jsem to zase udělal? Ale v ten moment je mi všechno jedno. Prostě to nedomyslím. Přitom v soukromí jsem pohodový člověk. Vznětlivý? Vůbec. Dá se říct, že flegmatik.“

U soudu se slovu blikanec vyhnul, nesmyslný čin s falešnými pornoinzeráty označil jako zkrat, klukovinu a hloupost.

Věděl, že přestřelil. Když hrával fotbal, pozornosti novinářů se spíš stranil. Neměl je v lásce, ale když k rozhovoru svolil, vždycky vyzněl originálně, přesvědčivě, přímočaře až drsňácky.



Po skončení kariéry otočil. Rozvedl se s manželkou Renátou, vzal si modelku Vlaďku Erbovou a mediální zájem mu vadit přestal. Naopak: najednou pózoval na módních přehlídkách, na večírcích, v reklamě.

Dokonce vymyslel i vlastní talk show, kterou nazval - jak jinak - Blikanec. Vydal tři různé autobiografie, přičemž v té poslední tvrdil, jak „konečně zjistil, co je podstatné“.

Jeho vztah s modelkou Erbovou se pokazil, a jestliže je paparazziové sledovali už jako šťastný pár, tak při hádkách následovala rovnou štvanice.



Souboj s bulvárem Řepka vyhrát nemohl. I ve čtvrtek, když mlčky odcházel od soudu, mu jeden z bulvárních novinářů vmetl do zad: „Myslíš, že na tebe Kačka počká?“

Kačkou samozřejmě myslel moderátorku Kristelovou, s níž Řepka žije a kterou soud potrestal pokutou 50 tisíc za to, že podala první z falešných inzerátů.

Z milionů mu nezbylo nic

Svéráz Řepka se stal celebritou, i proto se rychle rozneslo, že na něj exmanželka Renáta kvůli neplaceným alimentům na děti zavolala exekutory a ti Řepkovi zabavili téměř vše: od rybářských prutů až po hrací automat, který si coby milovník hazardu koupil domů.

I druhé manželství krachlo, po dvou rozvodech přišel o desítky milionů, které vydělal ve Fiorentině nebo West Hamu.

Vzhledem k tomu, že neplatil výživné, mu soud vyměřil 180 hodin veřejně prospěšných prací. Zatím si jich neodpracoval ani třicet, tudíž soudkyně byla ve čtvrtek nekompromisní: „Neměla jsem jinou možnost.“

VIDEO: Řepka má jít za pornoútok na Erbovou za mříže Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kromě toho byl Řepka v letech 2015 a 2016 dvakrát podmíněně odsouzen za řízení v opilosti.



O tom, jak žije, se začaly šířit nejrůznější informace. Mohli jste zaslechnout, že pracuje jako výčepní v Dobřichovicích.

Sám dokonce přiznal, že měl myšlenky na sebevraždu: „Jestli mě někdo zachránil před sebevraždou a chlastem, tak je to Kačka.“

Jenže Kateřina Kristelová se zároveň podepsala i pod to, že se ocitl za hranou zákona.

Kdysi Řepka řekl: „Že jsem blázen? Jo, to asi jsem. Prý jsem taky magor, maniak, Hellboy, Jekyll a Hyde, ty vole, co já vím, co ještě. Ale jo, tyhle nálepky beru. Vlastně se v nich poznávám.“

Jenže to hrál ještě fotbal. Volný pád nastal až pak.