Rekordní přestup do české ligy se nekoná. Slavia na Trézégueta už čekat nechce

Praha Z možného přestupu egyptského fotbalisty Mahmúda Hasana, hrajícího pod přezdívkou Trézéguet, do pražské Slavie definitivně sešlo. Na sociální síti o tom informoval finanční ředitel vršovického klubu Daniel Konrád.

„Klub již neprodlouží nabídku na přestup pro hráče Trézégueta, která vypršela včera o půlnoci. Sice jsem sportovně smutný, že tento rekordní transfer nevyšel, ale zase mám jako finanční ředitel radost, že máme na účtu rekordní množství peněz,“ uvedl Konrád na twitteru.



Slavia o Hasana, účastníka letošního mistrovství světa, usilovala delší dobu. Minulý týden turecká média informovala o tom, že hráč Kasimpasy odjel na zdravotní prohlídku do Prahy.

Český vicemistr byl údajně za třiadvacetiletého záložníka připraven zaplatit 5,9 milionu eur (152,2 milionu korun), což by z něj udělalo nejdražšího hráče české ligy. Z příchodu Hasana, o nějž usilovaly i jiné kluby včetně Galatasaraye Istanbul, však nakonec sešlo.

„Přestup Trézégueta padl. Proč, to úplně přesně nevím, u finálních jednání jsem nebyl. S hráčem jsme se potkali, měl velký zájem sem jít. Jako trenéry nás to mrzí, protože jsme mu věnovali hodně pozornosti,“ řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

„Jezdili jsme na něj osobně do Turecka, měli jsme ho prověřeného, možná nejvíc ze všech hráčů. Šlo o dlouhodobý zájem. Na mistrovství dokázal, že to je výborný hráč, navíc by se nám typologicky skvěle hodil. Prostě to nedopadlo, tak to ve fotbale je,“ konstatoval.