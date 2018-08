Rekordman Djokovič. Jako první tenista v historii vyhrál všechny grandslamy i všechny Masters

cincinnati Novak Djokovič porazil ve finále v Cincinnati Rogera Federera 6:4, 6:4 a jako první tenista v historii má kompletní sbírku trofejí z devíti turnajů Masters.

Jednatřicetiletý srbský hráč uspěl v tamním finále na šestý pokus. V letech 2009, 2012 a 2015 prohrál závěrečný duel právě s Federerem, v letech 2008 a 2011 byl nad jeho síly Andy Murray.

„Díky, žes mě nechal v Cincinnati jednou vyhrát,“ řekl Djokovič Federerovi při vyhlášení vítěze.

„Stát tady teď s trofejí je velmi mimořádný moment. Prošel jsem si těžkým obdobím. Byla to v mé kariéře v tomto roce jízda na horské dráze s těmi zraněními, pauzou a operací,“ řekl Djokovič, který se letos jen pomalu vracel na kurty po zranění lokte.

Před tím měl kvůli problémovému kloubu dlouhou pauzu od loňského Wimbledonu, kde ho ve čtvrtfinále porazil Tomáš Berdych. Právě na londýnské trávě před měsícem triumfem dokázal, že se s ním zase musí počítat.



„Abych byl upřímný, je to tak trochu neskutečné, že jsem zase zpátky na této úrovni,“ radoval se třináctinásobný grandslamový šampion Djokovič.

V nedělním duelu bývalých světových jedniček měl Djokovič navrch.

První set rozhodl jediný brejk na 4:3, ve druhé sadě sice srbský tenista prohrával 0:2, ale hned si ztracené podání vzal zpět a znovu za stavu 3:3 prolomil servis švýcarského rivala.

Ve 46. vzájemném duelu slavil po téměř hodině a půl boje 24. vítězství a znemožnil Federerovi získat v Cincinnati už osmý titul.

Sám si zajistil jubilejní 70. trofej v kariéře. V minulosti už vyhrál turnaje Masters v Indian Wells, Miami, Monte Carlu, Madridu, Římě, Torontu respektive Montrealu, Šanghaji a Paříži.



Série ATP World Tour Masters 1000 má současnou podobu od roku 1990 a celkově to byl v této druhé nejprestižnější kategorii po grandslamech Djokovičův 31. titul.

„Gratulace Novakovi, psal tu dnes historii. Je první, kdo to dokázal, a já myslím, že je těžké vyhrát (jakýkoliv) tisícovkový turnaj. Je skvělé, že jsi to takto dotáhl. Můžeš být pyšný,“ řekl Djokovičovi Federer, který usiloval o 99. titul v kariéře.

Švýcar vyhrál sedm z devíti turnajů Masters, stejně jako Rafael Nadal, Andre Agassi a Andy Murray.

