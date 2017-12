Rekord pokořen. Sedmnáctiletá kráska na ME smazala tři roky starý primát

Kodaň (Od našeho zpravodaje) Loučení s Kodaní ve velkém stylu. Poté co se česká plavkyně Barbora Seemanová na sebe po předchozích vystoupeních na mistrovství Evropy v krátkém bazénu zlobila, zaplavala za jediný den tři rychlejší časy než ještě ráno platný český rekord.

„Šla jsem rozbít bazén,“ tvrdila. Na kraulařské padesátce rázně vymazala z čela statistik tři roky starý výkon Anny Kolářové.

Seemanová nejprve v dopoledních rozplavbách posunula Kolářové výkon o čtyři setiny na 24,89 sekundy.

„Jsem šťastná, že se mi to povedlo. Jelo se mi super, cítila jsem sílu záběru, neplácala jsem se,“ tvrdila coby čerstvá rekordmanka. Navlečená v sytě růžových plavkách ještě rozdýchávala svůj svižný souboj s vodou.

O chvíli později při ženské polohové štafetě sedmnáctiletá plavkyně zvládla nejkratší kraulařskou trať ještě lépe - za 24,35.



Jelikož byla finišmankou, nemohl se jí takový čas započítat jako nový národní rekord. Své pár hodin staré maximum tak vylepšila, až když plavala sama za sebe.

V semifinále svého individuálního závodu utloukla dva bazény za 24,57. Stačilo to na dělené dvanácté místo. „Říkaly jsme si s trenérkou, že by bylo dobré jet v semifinále podobně jako při štafetě. A to se povedlo,“ těšilo sedmnáctiletou kraulařku.

Talentovaná Češka v uplynulých dnech nezářila, hlavně po svém představení na stovce. „Tu bych radši nekomentovala.“ Neúspěchy ji zdravě naštvaly.

Na start se před bojem o finále kraulařského sprintu postavila hodně nabuzená.

Barbora Seemanová.

„Byla jsem naštvaná, na sebe, na celé okolí. Šla jsem rozbít bazén a vydat ze sebe všechno, co šlo. To se podařilo a jsem super ráda,“ jásala před hloučkem novinářů.



Nadšení jí pumpovalo žilami, když přicházela do mixzóny, energicky odhodila pár bot a široce se usmívala.

„Nechápu, že ta padesátka takhle letí. Navíc na konci dne. Je to hrozně hezké zakončení celého mistrovství,“ nemohla uvěřit tomu, co v Royal Aréně zrovna předvedla.

I přes veškerou radost si při hodnocení svých výkonů na kontinentálním měření sil počínala střízlivě: „Bylo to průměrné. Jsem průměrně spokojená.“