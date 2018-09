Rekord Kratochvílové chci překonat. A že mi zakáží běhat? To neřeším, říká Semenyová

OSTRAVA V Ostravě si načrtla velmi náročný program. Tři závody během víkendového Kontinentálního poháru čekají běžkyni Caster Semenyaovou. Hned ten první ale zvládla náramně. Ač cílovým prostorem proběhla na druhém místě, u jejího jména svítil výkon 49,62 sekundy. Na hladké čtvrtce Jihoafričanka nikdy rychleji neběžela.

Kromě sobotní čtvrtky figuruje reprezentantka afrického výběru ještě ve startovní listině na dvojnásobné trati a v závěrečné smíšené štafetě.



Oba závody Caster Semenyaovou čekají až v neděli odpoledne.

A půjde do nich náramně naladěna. Sobotním výkonem 49,62 sekundy stanovila nové národní maximum, zároveň si tedy posunula i osobní maximum. Přesto doběhla druhá, nestačila na Salwu Naserovou z Bahrajnu.

„Uzavřít sezonu osobákem je skvělé. Nemůžu chtít nic víc,“ přiznala dvojnásobná olympijská vítězka v běhu na 800 metrů.

Zuzana Hejnová (vlevo) a Jarmila Kratochvílová

Znovu jste se vrátila do Ostravy. Jak se vám dnes běželo?

Byl to fantastický závod. Věděla jsem, že se musím soustředit pouze na sebe. Posledních 150 metrů bylo těžkých, navíc jsem si musela hlídat, abych to na začátku nepřepálila. Ale běžet takový čas na půlkařku, která se soustředí víc na vytrvalost než rychlost, je super.

V neděli se představíte na oblíbenější trati. Budete i na osmistovce útočit na osobní rekord?

Ne, to ne. Hlavní úkol byl zaběhnout dobrou čtvrtku. V neděli si to chci hlavně užít.

Takže letitý rekord Jarmily Kratochvílové 1:53,28 sekundy překonat neplánujete?

Určitě je to můj cíl. Viděli jste, že se moje časy pořád zlepšují. Myslím, že jsme připraveni, teď si jen musíme vyhodnotit, co udělat lépe.

Letos vás dělila sekunda. Co se dá tedy ještě zlepšit?

Musím být chytrá, zdravá a tvrdě pracovat. Poté toho můžeme dosáhnout.

Zrychlovat v závodě na 400 metrů je váš dlouhodobý cíl?

Od té doby, co jsem ho začala běhat v osmnácti letech, si držím konzistentní výkonnost. Zlepšuji se i díky tomu, že jsem chytřejší a dokážeme si s trenérem vybrat správné závody. Letos jsme se více soustředili na rychlost než vytrvalost.

Od listopadu začne platit pravidlo Mezinárodní atletické federace, jež vás donutí snížit nezvykle vysokou hladinu testosteronu. Jak to ovlivní vaše závodění?

O tom nechci mluvit. Nemyslím na to, je to práce pro můj právní tým.