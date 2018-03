Ředitel Hamé a sponzor biatlonu kritizuje Čechy: S bojkotem závodů v Rusku nesouhlasím

PRAHA Generální ředitel hlavního partnera českého biatlonu skupiny Hamé Martin Štrupl zkritizoval rozhodnutí českých biatlonistů bojkotovat finále Světového poháru v ruské Ťumeni. Politika do sportu nepatří, řekl dnes na tiskové konferenci k hospodářským výsledkům společnosti. Generální partner tuzemského biatlonu společnost Viessmann naopak rozhodnutí závodníků respektuje.

Češi bojkotují závěr SP stejně jako Kanaďané či Američané kvůli tomu, že vedení Mezinárodní biatlonové federace IBU navzdory dopingovému skandálu v Rusku neodebralo Ťumeni pořadatelství finále seriálu. Hamé má v Rusku výrobní závod, loni tam skupině tržby vzrostly o 2,5 procenta.

„Absolutně s tím nesouhlasím, říkal jsem to i panu (předsedovi svazu Jiřímu) Hamzovi a všem. Myslím si, že politika do sportu nepatří,“ řekl Štrupl. Podle něj chybějí fundamentální důvody, český biatlon to může poškodit. Přes kritiku chce firma podporovat český biatlon i v dalším olympijském cyklu, tedy do roku 2022.

Generálním partnerem českého biatlonu je skupina Viessmann Group, jeden z předních mezinárodních výrobců systémů tepelné techniky. Hamé je spolu s energetickou EP Energy Trading a stavební skupinou PSG hlavním partnerem.

„Za společnost Viessmann mohu konstatovat, že jako generální partner Českého svazu biatlonu si naší dlouhodobé partnerské spolupráce velmi vážíme. Toto rozhodnutí je čistě v kompetenci svazu a my jej plně respektujeme,“ sdělil dnes ČTK mluvčí firmy Martin Havelka.

Čeští biatlonisté nesouhlasí s tím, že vedení IBU během únorové olympiády potvrdilo, že se finále SP (22. až 25. března) uskuteční v Ťumeni. A to přesto, že Rusko má za sebou rozsáhlý dopingový skandál ze Soči a nefunkční antidopingovou organizaci, která nedostala od světové agentury WADA svolení provádět testy.

Do Ťumeně nepojedou ani Kanaďané a Američané. „Drží se koalice ze začátku. Francouzi pojedou, protože Martinu Fourcadeovi jde o vítězství v SP. To je rozhodnutí každého. My si chceme zachovat vlastní tvář,“ uvedl v únoru šéf biatlonového svazu Hamza. Češi v čele s Hamzou a Michalem Šlesingerem hlasitě vystupují v boji proti užívání zakázaných látek a tlačí na IBU, aby byla v tomto směru důslednější.

V Ťumeni se mělo v roce 2021 uskutečnit biatlonové mistrovství světa. IBU však i pod tlakem závodníků před loňským světovým šampionátem rozhodla, že volbu pořadatele z roku 2016 prohlásí za neplatnou a hostitel se bude vybírat znovu.