Recept na Francii? Henry na lavičce. ‚Bizarní‘ semifinále MS je zde

PRAHA Už dnes večer se rozehraje první semifinále letošního fotbalového světového šampionátu v Rusku. Na lavičce „Rudých ďáblů“ bude sedět coby asistent trenéra francouzská legenda Thierry Henry.

Schválně. Kdo z vás postřehl na konci srpna roku 2016 zprávu, že Thierry Henry se stal asistentem nového kouče belgické reprezentace Roberta Martíneze?

Kompletní proměnu realizačního týmu reprezentace nabité talentem tak byla v tichosti dokonána. Kromě lékařů, psychologů a kouče brankářů v něm nenajdete Belgičana.

Martínezovi pomáhají Angličan Graeme Jones, Velšan Richard Evans, krajan Inaki Bergara a právě Henry.

Ten Henry, který v roce 1998 slavil v národním dresu titul mistra světa, o dva roky později dotáhl „Les Bleus“ třemi góly ke zlatu na kontinentálním šampionátu a byl také u světového stříbra z roku 2006.

V prvních dvou případech pak bojoval bok po boku s Didierem Deschampsem, který bude dnes večer na té „správné“ straně, tedy francouzské.



„Coby hráč spojoval lidi. A jako trenér dělá totéž,“ řekl před dvěma lety na adresu svého bývalého parťáka sám Henry. „Bude to hodně bizarní situace,“ přidává nyní Deschamps.

Večernímu semifinále Francie s Belgií věnoval L’Équipe – nejrozšířenější francouzský sportovní deník – v pondělí celkem patnáct stran. Tu titulní a dvě následující pak právě tématu právě souboje dvou bývalých spoluhráčů v dresu trikolory, ale také italského Juventusu Turín Henryho a Deschampse.

Přátelství půjde stranou

„Rozuměli si, i když jsou každý z jiné generace. Myslím, že jeden druhého respektují, že jsou i přátelé,“ citoval list jejich tehdejšího spoluhráče Alaina Boghossiana.

Minimálně na devadesát minut se ale dnes stanou soupeři. I kvůli laxnosti francouzského svazu, který mu nenabídl pozici v realizačním týmu reprezentace. „Trošku jsme ho ztratili z očí. Je už dlouho v Anglii, mám s ním málo kontaktů,“ vysvětloval skutečnost, proč Henry skončil u belgického týmu, Noël Le Graët, šéf francouzského fotbalového svazu.

Že je to slabá obhajoba a že dostává nyní ve vlasti od fanoušků a žurnalistů pořádně zabrat, není třeba dodávat. Pokud by navíc Belgie postoupila přes aktuálně největšího favorita na titul ze všech semifinalistů až do nedělní bitvy o celkový triumf, kritika funkcionářů by jistě zesílila.

Sám Henry práci u reprezentace země, která na jihu sousedí právě s Francií, vysvětluje prostě: „Nijak jsem se nenabízel, nikomu jsem nevolal. Když chcete být trenérem, čekáte na nabídku. Ta z Belgie byla lákavá…, bylo ji těžké odmítnout.“



Proč?

Od samotného čtyřicetiletého rodáka z Les Ulis se odpovědi nedočkáte. S médii téměř nekomunikuje. „Jsem až třetím trenérem, jsem tu, abych pomáhal týmu. Není třeba, abych mluvil s médii. Coby hráče mne znáte, coby kouč jsem zatím nic nedokázal,“ řekl britskému Guardianu.

Pravdou je, že Henry se zná s hlavním trenérem Martínezem z dob, kdy oba hráli na britských ostrovech.

A že Belgie, čtvrtfinalista posledního Eura, překypuje talentem. Talentem, který lze dál brousit. Kostru týmu tvoří hráči narození v 90. letech minulého století.

Drtivá většina z nich pak hraje právě Premier League, kterou zná Henry jako málokdo jiný.

Formuje talent jménem Lukaku

Speciální péči pak věnuje obrovitému útočníkovi Romelu Lukakovi, jenž dlouhé roky platí za velký talent, ovšem s potřebou řídit a usměrňovat.

Právě Titimu, jak se nejlepšímu střelci francouzské reprezentační historie Henrymu přezdívá, se to daří. Oba se jen letos několikrát setkali přímo v tréninkovém centru Manchesteru United, za který Lukaku hraje.

A často jsou spolu i na telefonu. „Myslel jsem, že není větší blázen do sledování fotbalu, než jsem já. Je. A jmenuje se Thierry Henry,“ vyznal se před startem šampionátu bijec s kořeny v Demokratické republice Kongo.

Kromě jiného z něj postupně tvoří jeho rádce a gurua komplexního útočníka. Útočníka, který se snaží pracovat pro tým i vytvářením prostoru pro spoluhráče, případně nahrávkami. Tak, jak už dokázal na šampionátu v Rusku například v osmifinále s Japonskem a ve čtvrtfinále proti Brazílii.

V obou případech nesly vítězné branky Lukakův podpis, byť je nevstřelil. Proti asijskému celku při bleskovém kontru na poslední chvíli stáhl nohu a pustil přihrávku na zcela volného a skórujícího Chadliho.

O kolo později právě on vyvezl míč po rohu kanárků na polovinu soupeře, aby ho předložil De Bruynemu, který nedal svou střelou Alissonovi šanci.

Co si oba schovali pro semifinále? To pochopitelně neprozradili, ve francouzském táboře se ale moc dobře ví, nač se zaměřit.

„Lukaku a Eden Hazard nesmějí dostat ani centimetr prostoru navíc, jinak budeme mít velké problémy. Musíme si v obraně navzájem hodně vypomáhat,“ řekl na tiskové konferenci stoper Raphael Varane, kterého právě s prvně jmenovaným bude čekat nejvíce osobních soubojů.

„Bude divné vidět Titiho na druhé střídačce. Ale my mu budeme chtít ukázat, že si vybral špatnou stranu,“ dodává útočník Oliver Giroud.

Velká bitva může začít!