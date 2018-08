Real s novým koučem a bez Ronalda v Superpoháru neuspěl. Po přestřelce slaví Atlético

Tallinn Fotbalisté Atlética Madrid potřetí slaví zisk Superpoháru UEFA. Vítězové Evropské ligy porazili 4:2 po prodloužení šampiona Ligy mistrů Real Madrid a zabránili mu tak získat Superpohár potřetí za sebou a popáté v historii. Červenobílí navázali na triumfy z let 2010 a 2012. Trofej putuje do Španělska podeváté za posledních deset let.

Atlético v Tallinnu skórovalo už po 49 vteřinách, kdy se Diego Costa postaral o nejrychlejší gól v dějinách soutěže. Real otočil skóre zásluhou Karima Benzemy a Sergia Ramose, který v druhé půli proměnil penaltu za Juanfranovu ruku. Diego Costa však druhým zásahem opět srovnal a v prodloužení rozhodli pohledným volejem Saúl Ňíguez a Koke.

Real tak nezačal dobře novou éru bez dosavadní největší hvězdy Cristiana Ronalda, který přestoupil do Juventusu. Soutěžní debut nevyšel ani novému kouči Realu Julenovi Lopeteguimu. Bílý balet dostal čtyři branky poprvé od listopadu 2015.

Duel městských rivalů na neutrální půdě v Estonsku začal hodně zhurta. Ještě neuběhla ani minuta hry, když stoper Atlética Godín poslal dlouhý míč na Diega Costu. Robustní útočník vyhrál souboj s Ramosem, sám si míč doběhl, obešel druhého stopera Varaneho a z velkého úhlu propálil gólmana Navase střelou nad jeho rameno.

Real se po letní pauze rozjížděl pomaleji a poprvé zahrozil v 17. minutě Asensiovou patičkou. O deset minut později už bylo srovnáno. Bale utekl po pravé straně, centrem našel Benzemu a ten v nelehké pozici hlavou usměrnil míč do branky.

Atlético, které místo potrestaného trenéra Diega Simeoneho vedl asistent Germán Burgos, hrálo s Realem vyrovnanou partii, ale pak soupeři darovalo druhý gól. Po rohovém kopu zahrál ve vápně rukou bek Juanfran a sudí odpískal pokutový kop. Ten zahrál kapitán Ramos, počkal si na pohyb brankáře a s přehledem skóroval.



Real ale soupeři dárek vrátil v 79. minutě. To chyboval Marcelo, který ve snaze udržet míč ve hře nahrál soupeři, přes Juanfrana a Correu se dostal balon k Diegu Costovi a ten druhým zásahem v utkání srovnal.

Další chyba Realu přišla v prodloužení, kdy stopeři ztratili míč před vápnem, toho využil střídající Thomas, našel Saúla a ten krásným volejem zařídil vítězný gól. Krátce nato zatáhl míč Diego Costa, nahrál Vitolovi, který našel nabíhajícího Kokeho a ten čtvrtým zásahem definitivně rozhodl.