Rána pro Slavii. V Astaně se bude muset obejít bez lídra, Hušbauer má horečku

PRAHA Špílmachr fotbalistů Slavie Josef Hušbauer, který má na podzim nejlepší formu ze všech sešívaných, bude Pražanům chybět ve čtvrtečním zápase Evropské ligy v Astaně. Podle trenéra Jaroslava Šilhavého má záložník Slavie horečku a zvrací.

I když do Astany odletěli i Simon Deli, Michael Ngadeu i Danny, kteří nehráli v sobotním ligovém utkání ve Zlíně (1:1), na palubě chyběla stěžejní postava Slavie této sezony.

Josefa Hušbauera totiž postihla horečka a s tím spojené zvracení a s tím spojené zvrací. Trenér Jaroslav Šilhavý tak nyní bude muset vymyslet, jak svého klíčového hráče nahradit.

„Je to citelná ztráta. Už ve Zlíně se necítil dobře a v poločase mi říkal, že bude potřebovat jít dolů. Druhý den měl horečku. Pro nás je to velké oslabení. Pepa je náš dispečer a měl výbornou formu. Ale nedá se nic dělat, musíme ho nahradit,“ přiznal Šilhavý.

„Pepovi stoupla včera (v pondělí) teplota přes 38 stupňů. Do toho nějaké zvracení, slabost. Nemělo smysl, abychom ho tahali s sebou do Astany a čekali, jestli se do čtvrtka zlepší,“ doplnil.



Hušbauera by měl nahradit na pozici dispečera buď Miroslav Stoch nebo navrátilec do sestavy Danny.

„Danny, Deli a Ngadeu jsou k dispozici a odletěli s námi. Jestli jsou připraveni zvládnout celý zápas? To uvidíme. Budeme se snažit nasadit to nejlepší a bodovat,“ zakončil Šilhavý.