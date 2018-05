Jablonec straší Slavii a Spartu. Pokud je šance na Ligu mistrů, budeme o ni bojovat, říká Rada

PRAHA Jablonečtí fotbalisté šokovali Slavii na jejím hřišti a nebezpečně se dotáhli na její druhé místo v ligové tabulce. Trenér Petr Rada však po výhře 3:1 mluvil jen o boji o třetí příčku. „Já ani nevím, jaké jsou ostatní výsledky. Na tabulku se podíváme po posledním kole a uvidíme,“ tvrdil.

Radův tým teď drží v napětí oba pražské velkokluby. V tabulce je usazen mezi nimi na třetí pozici.

Tuto pozici o bod hájí před Spartou (a také před pátou Olomoucí), ale pořád má šanci přeskočit i druhou Slavii a senzačně vpadnout do předkola Ligy mistrů.



„Pokud tady šance je, a já to ani nevím, tak o ni budeme bojovat, ale v první řadě se musíme připravit na zápas se Slováckem,“ tvrdil Petr Rada po utkání na Slavii.

Pokud vyhraje se Slováckem, bude minimálně třetí

Jablonci stačí v posledním kole vyhrát a hůř než třetí neskončí. V případě slávistické porážky by pak dokonce šel na druhé místo, protože má lepší vzájemné zápasy.

Naopak se Spartou dvakrát prohrál, a tak musí skončit bodově nad ní. S Olomoucí dvakrát remizoval, takže by rozhodovalo celkové skóre, které mají Jablonečtí o čtyři branky lepší.

Dojít může dokonce na minitabulku ze vzájemných bitev všech tří mužstev. Ta by přímý postup do Evropy zajistila Spartě.

Radost hráčů Jablonce na Slavii

„Nechám tomu volný průběh, jak dopadneme, tak dopadneme,“ nenechal se Rada zatáhnout do žádných kalkulací.



„Počkejme, jak to skončí, jestli budeme zklamaní, nebo veselí. Pořád musíme myslet na to, že po podzimu jsme byli šest bodů od záchrany, a teď najednou bojujeme o Evropu!“

Jablonec neskončí hůř než pátý a přinejmenším do předkola Evropské ligy půjde.

Sám jsem byl překvapen, že vedeme 3:0

Klíčové pro pohárové výpočty bylo sobotní vítězství 3:1 na Slavii. V předposledním kole ligy se povedla odveta za pohárové finále, které o deset dní dříve skončilo stejným výsledkem pro Pražany.

„Řekl jsem hráčům, že pokud budeme hrát jako v poháru, tak nemáme šanci a dostaneme klepec znovu,“ říká jablonecký trenér.

„Nějaký malinký cíl jsme si už splnili, tím, že jsme měli jisté předkolo Evropské ligy, a tak jsem hráčům říkal, že nemají co ztratit.“

Brankář Slavie Ondřej Kolář pouští gól od Jablonce

Přežili prvních pár šancí soupeře, a pak ho dokonale zničili. Po půlhodině vedli o tři góly!



„Nebudu zastírat, že i já jsem byl překvapen, když jsme vedli 3:0. Dali jsme nádherné góly, vedli jsme zaslouženě. Slavia byla naším napadáním a inkasovanými góly otřesená.“

Nakopávané míče Slavie byla voda na náš mlýn

O přestávce připravoval hráče na stupňující se tlak:

„Byly tam střely, které z lavičky vypadaly, že jdou těsně vedle, ale hráči mi pak říkali, že to bylo třeba o dva metry. Na slávistech byla vidět nervozita, nakopávané míče jim často utíkaly do autu. A to byla voda na náš mlýn.“

Rada chválil brankáře Hrubého, který pochytal hodně šancí.



„Měli jsme však i momenty, kdy jsme domácím jsme zatápěli. Kdybychom byli klidnější, mohli jsme dát ještě gól na 4:0. Ale to už by asi bylo přes čáru,“ uznal spokojený Petr Rada.