Půl zápasu strašili Kanadu. Vítej mezi hokejovou elitou, Koreo!

MOSKVA/PRAHA Ještě v polovině utkání mezi hokejovou supervelmocí Kanadou a výběrem Jižní Koreje byl stav 2:1 pro asijského trpaslíka. Kanaďané pak sice dvěma góly v druhé třetině utkání otočili a výhru korunovali trefou do prázdné brány, i tak je ale středeční utkání Channel One Cupu v Moskvě varováním pro všechny, kdo by ještě měli sklon Korejce podceňovat.

Tým kanadského kouče Jima Paeka, prvního hokejisty s jihokorejskými kořeny, který si sáhl na Stanley Cup (v roce 1991 a 1992 s Pittsburghem), naznačil, že na domácím olympijském turnaji za dva měsíce nemusí být za otloukánka. Vždyť zápas s Kanadou – za niž pochopitelně nenastoupili hráči z NHL, kteří nebudou ani na OH, ale kromě tří hokejistů všichni s nejlepší ligou světa zkušenost mají – byl pro ně teprve první ostrou konfrontací s top hokejem.



Doposud Korejci sbírali zkušenosti v přátelských zápasech (například s ruským výběrem KHL), zúčastnili se i květnového Mountfield Cupu v Hradci Králové. Třebaže zde mezi třemi celky z extraligy skončili nakonec poslední, své možnosti naznačili úvodní překvapivou výhrou nad Spartou 2:1 v prodloužení.

Kanadský kouč na lavičce Jižní Koreje Jim Paek a trenér Kanady Willie Desjardins po zápase.

„Poslední roky hrají Asijskou ligu, utkání Euro Hockey Challenge, jejich zápasová zátěž a zkušenosti rostou a je to poznat,“ říká Patrik Martinec, bývalý vynikající útočník a trenér v současnosti působící v klubu Anyang Halla, který zaměstnává většinu členů jihokorejského reprezentačního kádru.

Nelze také opomenout, že Korejci si na jaře poprvé ve své historii zahrají elitní skupinu mistrovství světa. Podle Martince sice nelze zatím v zemi hovořit o hokejovém „boomu“, stále je zde tento sport okrajový, ale zisk pořadatelství zimní olympiády v Pchjongčchangu byl signálem k tomu, začít brát lední hokej vážně.

„Začali vybudováním tří profesionálních mužstev, jednoho armádního, protože Korejci pořád ještě chodí na vojnu. K tomu přivedli trenéry a zahraniční hráče, kteří získali korejské občanství a mohou Koreu i reprezentovat,“ přibližuje Martinec. Právě na naturalizovaných Korejcích zatím stojí i současný reprezentační kádr, hned šestice hráčů pochází z Kanady. Hlavním tahounem je brankář Matt Dalton, jenž ve středu 45 úspěšnými zákroky zabránil vyšší porážce.

Channel One Cup v Moskvě je nyní pro Jižní Koreu prioritou, kvůli turnaji byla přerušena i tamní liga. Dalším vrcholem bude pochopitelně domácí olympiáda, kde se kromě Kanady Korejci v základní skupině utkají se Švýcarskem a v prvním zápase na turnaji s Českem. „To jsou podle mě soupeři nad jejich síly. Jejich síla je pořád zhruba na úrovni Itálie, Polska, Rakouska či Maďarska,“ říká Patrik Martinec.

V tuto chvíli však Korejce může hřát, že půl zápasu strašili Kanadu.