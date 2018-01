První vítězství Fourcada ve sprintu, Krčmář s Moravcem zajeli nejlepší závod sezony

Oberhof Čeští biatlonisté dnes absolvovali nejvydařenější závod v aktuálním ročníku Světového poháru. Ve sprintu v Oberhofu obsadil Michal Krčmář devátou příčku a jedenáctý skončil Ondřej Moravec. Po třech druhých místech se z premiérové výhry v této disciplíně v sezoně radoval Francouz Martin Fourcade.

Česká mužská reprezentace dosud marně čekala na umístění v první dvacítce, ale tentokrát hned dva její členové atakovali Top 10. Úspěšný byl Krčmář, který se v prvním závodě po Vánocích soustředil hlavně na střelbu. Obě položky měl pomalejší a vestoje jednou chyboval. V součtu se solidním během to stačilo na deváté místo. Na vítězného Fourcadea ztratil 54,3 sekundy.

Jednou minul také Moravec, který po druhé střelbě ztrácel na Krčmáře jen desetinu sekundy. Měl ale pomalejší závěrečné kolo a v cíli měl na mladšího reprezentačního kolegu ztrátu 6,8 sekundy. Mezi dvojici Čechů se vklínil Ukrajinec Dmytro Pidručnyj.

Z českých reprezentantů bodoval také bronzový medailista z olympijských her v Soči Jaroslav Soukup, který se do reprezentace vrátil po dvou kolech v IBU Cupu. Udělal jen jednu chybu vestoje a obsadil 25. příčku. Pro pětatřicetiletého závodníka je to nejlepší výsledek ve Světovém poháru od závodů v Novém Městě v prosinci 2016. Do stíhačky se kvalifikoval také 58. Tomáš Krupčík.

Fourcade díky bezchybné střelbě odrazil nápor norských sourozenců Tarjeie a Johannese Thingnese Böových, kteří ho porazili v předchozích sprintech sezony. Mladší Johannes udělal dvě chyby vleže a skvělým během se vytáhl jen na třetí příčku, Tarjei skončil s jednou chybou pátý. Na Fourcadea nejvíce dotíral jiný Nor Emil Hegle Svendsen, který byl rovněž bezchybný a v cíli na krále posledních sezon ztratil osm sekund.

V sobotu jsou na programu oba stíhací závody. Vedle Krčmáře s Moravcem do nich půjdou z výborné pozice také Veronika Vítková a Eva Puskarčíková, které obsadily ve čtvrtečním sprintu třetí a desátou příčku.