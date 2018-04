‚První smrt‘ se blíží, protože Buffonův sen mizí. Rozmyslí si legenda (opět) konec?

PRAHA Ne každý by to dokázal. Pár desítek vteřin po zápase, ve kterém vyprchají téměř všechny naděje. On ano. Gianluigi Buffon, veterán v bráně fotbalového Juventusu, si při odchodu ze hřiště počkal na soupeře, který mu před chvilkou zničil sen. Ukázal mu zdvižený palec. Objal ho. Poblahopřál.

Cristiano Ronaldo přitom dvěma góly v úvodním čtvrtfinále v Turíně srazil Buffonovy šance na vytoužený triumf v Lize mistrů téměř na nulu.

„Můj sen se neuskuteční, protože ho ukončil ten nejlepší,“ uznal italský gólman porážku a zároveň chválil: „Ronaldo je neskutečný fotbalista. Je na stejné úrovni jako Messi, Maradona nebo Pelé.“

Klobouk dolů! Buffon znovu ukázal, že je fotbalovým gentlemanem, jakých už moc nenajdete. I jeho kariéra se v úterý večer nachýlila ke konci, protože už dřív si naplánoval: „Když letos nevyhraju Ligu mistrů, v létě skončím.“

Gigi Buffon a Ronaldo po zápase.

Myslel to vážně? Věkem by do fotbalového důchodu patřil, na konci ledna oslavil čtyřicetiny. Jenže výkony dál dokazuje, že nic balit nemusí.



A jedno rozhodnutí o konci už nedávno vzal zpátky. Zapomněl na to, jak se v listopadu v slzách loučil s reprezentací po neúspěchu v baráži o mistrovství světa, a už na konci února byl zpátky pro přáteláky s Anglií a Argentinou.

I to je Buffon - chlapík, který fotbal miluje a nechce se ho vzdát, i když má ve vlasech první šediny a tuší, že závěr jedné etapy se blíží.

„Když žijete život plný tak silných emocí, jaké fotbal nabízí, konec kariéry je pro vás něco jako první smrt,“ líčil po návratu do národního týmu.

„Vím, že skončí něco tak krásného, že cokoli jiného bude v tu chvíli postrádat smysl. Ale to se časem vstřebá.“

Možná se v něm už teď perou vzpomínky na všechno, co během třiadvaceti let v profifotbale zažil.

V dresu Parmy si ligu poprvé zachytal už v sedmnácti a mazáci žasli, když během desetiminutové cesty na stadion stihl před debutem v klidu usnout.



Vždycky si žil v pohodovém rytmu, dopřál si cigaretu, sem tam dorazil pozdě na trénink. Ale všude, kde si stoupl mezi tyče, byl za krále. Vychytal italské tituly, triumf v poháru UEFA, zlato z mistrovství světa, stříbro z Eura.

Jen ta Liga mistrů chybí, všechny tři finálové pokusy byly marné. A zřejmě to tak už zůstane. Nebo snad věříte, že Juventus za týden v Madridu otočí dvojzápas, v jehož poločase prohrává 0:3?

Kdepak, to zřejmě ani s Buffonem v brance nedokáže. A tak se vkrádá myšlenka, jestli nakonec všechno nebude naopak. Co kdyby ztracená šance brankářského nezmara vyhecovala, aby chytal ještě rok? Na odpověď si počkejte do léta.