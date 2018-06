První posila fotbalové Sparty. Ze Slovácka přichází gólman Heča

Fotbalová Sparta posiluje na brankářském postu, ze Slovácka získala Milana Heču, jednoho z nejlépe hodnocených gólmanů ligy. Do příští sezony tak klub vstoupí s trojicí Florin Nita, David Bičík a Heča.

Pro Spartu nebylo prioritou v letním přestupovém období angažovat brankáře.



Sportovní vedení usiluje především o pravého obránce, stopery a útočníka. Ale když se naskytla možnost získat Heču, šla Sparta do toho.

„Milan představuje tu největší brankářskou kvalitu, která byla na českém trhu k mání,“ je přesvědčení sportovní ředitel Zdeněk Ščasný.

O víkendu se ožení, fotbalový přestup sedmadvacetiletý brankář stihl o dva dny dřív.

„Kdyby nějaká nabídka přišla, řešil bych to. V klubu vědí, že už bych změnu uvítal,“ přál si po nedávném skončení sezony.

Dočkal se, možná ani nečekal, že se mu ozve největší český klub.

„Na Spartu se moc těším. Bude to pro mě další výzva, další posun v kariéře. Doufáme, že to tady zvládnu. Je to velký klub s obrovským jménem a bude pro mě čest tady hrát,“ řekl Heča pro klubový web.

Nepřichází jako jednička, kterou je ve Spartě rumunský reprezentant Nita. Ale pokud tým postoupí do Evropské ligy, jistě svou šanci dostane.

„Sledovali jsme ho dlouhodobě a uvažovali jsme o jeho příchodu už v době, kdy jsme prodávali Martina Dúbravku. Teď chceme pustit Vorla na hostování a hledali jsme kvalitní dvojku k Florinu Nitovi,“ podotkl Ščasný.

Za sebou má výbornou sezonu. Na jaře dostal ve třinácti zápasech jen sedm branek, 610 minut neinkasoval, zazářil v duelu na Slavii a za květen byl vyhlášen nejlepším hráčem soutěže.

Reprezentační trenér Karel Jarolím ho zařadil mezi náhradníky pro červnový sraz a přípravná utkání proti Austrálii a Nigérii.

Do Slovácka přišel v patnácti ze Šardic. Ještě v dorostu krátce hostoval v Kroměříži, jinak profesionální kariéru strávil celou ve Slovácku.

Do ligy nakoukl v devatenácti, dělal dvojku Filipkovi, pak Melichárkovi. Od jara 2014 od svých třiadvaceti byl v klubu jedničkou.

„Za jeho dlouholetou práci si Milan zaslouží náš respekt. Na základě jeho osobní žádosti a přání jsme se rozhodli mu po vzájemné dohodě s majitelem vyjít vstříc. Přejeme mu, aby se mu i nadále dařilo a zároveň věříme, že se nám jednou do Slovácka opět vrátí,“ řekl ředitel klubu Petr Pojezný.