První medaile z maratonu v historii české atletiky, Nývltová na ME vybojovala bronz

Začínala jako běžkyně na lyžích, úspěchy slavila především jako juniorka; šestkrát startovala na mistrovství světa v klasickém lyžování, třikrát se účastnila zimních olympijských her (2006, 2010 a 2014); jejím nejlepším individuálním výsledkem bylo páté místo na 30 km volně na OH v Soči 2014; na atletiku se primárně zaměřila v roce 2016, kdy se stala mistryní ČR v maratonu; kvalifikovala se též na olympijské hry v Riu de Janeiro, kde obsadila 26. místo; na loňském mistrovství světa v Londýně skončila na 14. místě (jako druhá nejrychlejší Evropanka); její bronz na ME v Berlíně je první evropskou medailí na maratonské trati v historii české a československé atletiky, navíc ho získala v novém národním rekordu 2:26:31.