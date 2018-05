První horský dojezd. Na Etně byl první Chaves, nový lídrem Gira je Yates

Etna (Itálie) V šesté etapě cyklistického Gira d’Italia s cílem na Etně ukázali svou sílu jezdci australské stáje Mitchelton-Scott. Po 164 kilometrech zvítězil Kolumbijec Esteban Chaves, na kterého se v samém závěru náročného stoupání dotáhl Brit Simon Yates a díky druhému místu se dostal do čela průběžného pořadí.

Týmový kolega obou nejlepších závodníků dnešního dne Roman Kreuziger obsadil v etapě 37. místo. Na Chavese nabral ztrátu přes pět minut. Jan Hirt na 91. pozici zaostal za vítězem o 17:10 minuty a Zdeněk Štybar skončil na 111. příčce s mankem téměř 20 minut. V celkové klasifikaci se nejlepší z českého tria Kreuziger propadl o jedenáct míst na 32. pozici.



Cyklistický závod Giro d'Italia 6. etapa (Caltanissetta - Etna, 164 km): 1. Chaves (Kol./Mitchelton-Scott) 4:16:10, 2. S. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) stejný čas, 3. Pinot (Fr./Groupama-FDJ), 4. Bennett (N. Zél./LottoNL-Jumbo), 5. Pozzovivo (It./Bahrajn-Merida), 6. López (Kol./Astana), 7. Carapaz (Ekv./Movistar), 8. Dumoulin (Niz./Sunweb), 9. Aru (It./SAE Emirates), 10. Froome (Brit./Sky) všichni -26, ...37. KREUZIGER (ČR/Mitchelton-Scott) -5:09, 91. HIRT (ČR/Astana) -17:10, 111. ŠTYBAR (ČR/Quick-Step Floors) -19:43. Průběžné pořadí: 1. S. Yates 22:46:03, 2. Dumoulin -16, 3. Chaves -26, 4. Pozzovivo -43, 5. Pinot -45, 6. Dennis (Austr./BMC) -53, 7. Bilbao (Šp./Astana) -1:03, 8. Froome -1:10, 9. Bennett -1:11, 10. Aru -1:12, ...32. KREUZIGER -5:54, 79. ŠTYBAR -23:32, 95. HIRT -29:36.

Yates vede Giro o 16 sekund před obhájcem prvenství Nizozemcem Tomem Dumoulinem, který udržel druhou příčku. Na třetí pozici se posunul Chaves, který zaostává o 26 sekund. Dosavadní lídr Australan Rohan Dennis dorazil do cíle s více než minutovou ztrátou a klesl na šesté místo.

Chaves oslavil druhé individuální etapové vítězství na Giru v kariéře poté, co strávil celý den v úniku. Yates ho sice na chvíli předstihl, ale pak ho nechal vyhrát. „Hned jak jsem ho dojel, řekl jsem mu, ať si dojede pro vítězství. Zasloužil si to,“ uvedl čtvrtý britský cyklista v historii Gira, který oblékl růžový trikot.

„Po spoustě útoků jsem si pro to dojel. Vyhráli jsme etapu a máme růžový trikot, to je fantazie. Byl to pro nás úžasný den,“ řekl Chaves, který předloni vyhrál horskou 14. etapu Gira. „Můžu jen poděkovat Simonovi, že mě nechal vyhrát. Takovéhle věci se nedějí každý den. Je to neuvěřitelné, skvělý začátek Gira. Navíc mám trikot pro nejlepšího vrchaře, je to jako sen,“ radoval se kolumbijský jezdec.

Do první desítky se posunul favorizovaný Brit Christopher Froome, který přijel v první skupině pronásledovatelů 26 sekund za Chavesem. V celkovém pořadí figuruje loňský šampion Tour de France a Vuelty na osmém místě s odstupem 1:10 minuty na Yatese.

V pátek absolvuje peloton rovinatou etapu z Pizza do Praia a Mare dlouhou 159 km.