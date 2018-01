První česká čtyřkolkářka na Dakaru. Chci hlavně dojet, říká kráska Ollie Roučková

PRAHA Olga Roučková se v lednu jako první česká čtyřkolkářka postaví na start Rallye Dakar a její cíl je jednoduchý - dojet se ctí do cíle a získat zkušenosti pro další rok. Na slavném závodě chce totiž startovat i v budoucnosti a už i s ambicemi.

„Nebudu ale říkat, že teď chci hlavně dojet a přežít to. Chci zdolávat etapu po etapě, den po dni a dojet do cíle,“ řekla Roučková „Chci se toho co nejvíce naučit a další Dakar závodit. Ten první ne,“ uvedla třiatřicetiletá česká reprezentantka.



Závodům na čtyřkolkách se Roučková věnuje již řadu let a letos ovládla i konečné hodnocení evropského seriálu Baja. „Dakar je další výzva. Už jsem si prošla spoustou seriálů a vývoj mě tam posunul,“ komentovala Olga Roučková, jíž v závodnických kruzích nikdo neřekne jinak než „Ollie“.

Slavné rallye se chtěla zúčastnit již před dvěma lety, ale nepodařilo se jí to. „Pak jsem se rozhodla ještě rok počkat, abych byla připravená,“ podotkla

A sen si splní v lednu. „Je to nejtěžší závod planety a jsem si toho plně vědoma. Proto jsem se maximálně připravovala. Ne na sto, ale 200 nebo 300 procent,“ řekla členka týmu Moto Racing Group.

Největší respekt má z nadmořských výšek, ve kterých bude v Jižní Americe závodit. „A stejně tak z minima spánku a velkých dun, které ještě nemám načtené a natrénované,“ přiznala.



Spaní v hypoxickém stanu, rady od Macháčka

Zatímco na nadmořskou výšku si snažila zvyknout spaním a trénováním v hypoxickém stanu, jízdu v dunách trénovala několikrát v Africe. „Mám je ráda. Mám čtyřkolku a výhodou jsou dvě stopy. Tam, kde motorkáři začátečníci padají, mě čtyřkolka podrží. Trénovala jsem je v Tunisu, kde ale nejsou ty velké. Těším se, ale mám respekt,“ řekla Roučková.

Potřebné rady čerpala i od Josefa Macháčka, který kategorii čtyřkolek na Dakaru pětkrát ovládl. „Je to velká ikona. Radil mi a hodně i pomáhal. Především s přípravou techniky. Polovinu mám od něj,“ uvedla Roučková, která ale bude závodit s výrazně lehčím a menším strojem než Macháček. „To, co má on, neudržím. Proto jsme se rozhodla takhle,“ uvedla.



I když se na start vydá s lehčí čtyřkolkou než většina mužů, musela se připravit na možné komplikace. Pády se jí prakticky jistě nevyhnou a pravděpodobné je i to, že v dunách se svým strojem zapadne. „I proto jsem doma v garáži trénovala a zkoušela ji zvedat. A na Merzouga rallye jsem si i vyzkoušela, že ji vyhrabu,“ řekla.

Roučková nebude jedinou Češkou na startu, na motocyklu se z Limy do Córdoby vydá i Gabriela Novotná. „Jsem strašně ráda, že budeme dvě, a těším se na to. Neberu ji jako rivala, ale budeme dvě zástupkyně něžného pohlaví mezi chlapama,“ pousmála se.