První akce. Dvaadvacet Rusů se odvolalo proti diskvalifikaci ze ZOH v Soči

Lausanne (Švýcarsko) Dvaadvacet z pětadvaceti potrestaných ruských sportovců se odvolalo k Arbitrážnímu soudu pro sport (CAS) v Lausanne proti diskvalifikaci z olympijských her v Soči 2014. Distancovaní sportovci vyzvali CAS, aby vynesl verdikt do startu olympijských her v Pchjongčchangu, které začnou 9. února.

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) kvůli dopingovému skandálu diskvalifikoval v listopadu a prosinci ze Soči 25 ruských sportovců, medailistům nařídil vrátit cenné kovy a doživotně je vyloučil z her. Mezi 22 sportovci, kteří odvolání podali, jsou vítězové ze Soči bobista Alexandr Zubkov, běžec na lyžích Alexandr Legkov a skeletonista Alexandr Treťjakov.

K CAS se zatím neodvolaly jen členka původně stříbrné biatlonové štafety Olga Zajcevová a běžkyně na lyžích Julia Čekalevová a Anastasia Docenková, jež byly diskvalifikovány jako dosud poslední v závěru minulého týdne.

Všech pětadvacet sportovců bylo podle MOV součástí systematického a státem řízeného dopingu a podvodů se vzorky v Soči, na které poukázali vyšetřovatelé Světové antidopingové agentury (WADA). Rusko kvůli tomu přišlo o jedenáct medailí a v hodnocení národů, které původně na domácí olympiádě ovládlo s bilancí 33 medailí (13-11-9), kleslo na šesté místo.

Arbitrážní soud pro sport oznámil odvolání ruských sportovců den poté, co bylo Rusko vyloučeno z OH v Pchjongčchangu. Vybraní ruští sportovci budou moci v Koreji startovat jen jako neutrální.