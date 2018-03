Proti Sportingu chceme udělat zázrak, plánuje Vrba před odvetou

PLZEŇ Podle trenéra plzeňských fotbalistů Pavla Vrby má Sporting Lisabon před čtvrteční odvetou osmifinále Evropské ligy velkou výhodu, přesto se chce pokusit o zázrak a na domácím stadionu manko 0:2 smazat. Za klíčové pro vývoj dvojzápasu kouč Viktorie považuje to, jestli vstřelí první gól Západočeši, nebo portugalský favorit.

„Určitě se Sportingem budeme chtít hrát takový fotbal, abychom měli šanci postoupit. Výsledek hraje jednoznačně pro Sporting a my můžeme udělat pouze zázrak. Samozřejmě bychom ho rádi udělali, i když nás čeká velice těžký soupeř,“ řekl Vrba na tiskové konferenci. „Musíme vyhrát o tři góly. Z trenérského pohledu myslím, že bude pro vývoj zápasu hodně důležité, kdo dá první gól,“ doplnil čtyřiapadesátiletý kouč.



Podle něj Sporting má výborný, ale ne nedostižný náskok. „Kdybychom tomu nevěřili, tak by to bylo špatně. Samozřejmě víme, že výsledek 2:0 je obrovská výhoda pro Sporting, ale na druhou stranu první gól může vývoj zápasu strašně ovlivnit. Věřím, že pokud ho vstřelíme my, může být zápas až do konce hodně zajímavý,“ uvedl Vrba, jehož tým usiluje o premiérový postup do čtvrtfinále Evropské ligy.

Doufá, že plzeňští hráči se vyvarují ztrát míčů jako minulý čtvrtek v Lisabonu, kde dvakrát z brejku skóroval útočník Fredy Montero. „Myslím, že jsme zase to utkání v Lisabonu neodehráli tak špatné. Pokud budeme ztrácet míče ve středu pole tak, jak jsme je ztráceli v Lisabonu, takový soupeř nás za to potrestá. Pokud ale budeme hrát tak jako posledních 15 minut, šance uhrát výsledek je velká,“ prohlásil Vrba.

Ve čtvrtek mu bude chybět disciplinárně potrestaný levý bek David Limberský a nemocný stoper Roman Hubník. Naopak po viróze a dvouzápasové pauze už bude připraven nastoupit záložník Jan Kopic.