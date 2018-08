Proti Kyjevu ze sebe musí vydat to nejlepší. Slavia vstupuje do boje o LM

PRAHA Fotbalisté Slavie dnes vstoupí do boje o svou druhou účast v Lize mistrů. Doma ve 3. předkole vyzvou Dynamo Kyjev.

Před jedenácti lety slávisté slavili vysněný postup do Ligy mistrů, kam prošli přes Ajax Amsterdam. Letos se historie může proti stejnému soupeři opakovat. Ovšem nejdřív musí sešívaní odstranit v nemistrovské části kvalifikace ještě jednu překážku – kyjevské Dynamo.

V této souvislosti zase ožily mnohem nepříjemnější vzpomínky. V roce 2000 Pražanům proti jinému ukrajinskému soupeři, Šachtaru Doněck, postup doslova proklouzl mezi prsty, když v domácí odvetě inkasovali v samém závěru i následném prodloužení.

V té době se Šachtar začal prosazovat mezi širší evropskou špičku, zatímco Dynamo, kde končila éra legendárního kouče Lobanovského s kanonýry Ševčenkem a Rebrovem, poněkud ze své slávy začalo ustupovat.

Na tuto pomalu už zapadající minulost však ani jeden z aktuálních týmů nemyslí, oba nyní chtějí postoupit dál.

„Naším cílem je Liga mistrů, ale to pro Slavii také,“ prohlásil na včerejší tiskové konferenci běloruský kouč Dynama Alexandr Chackevič.

„Vnímáme, že je to svátek pro nás i pro lidi. Víme, kolika lidem bychom případným úspěchem udělali radost, takže je to určitě zavazující,“ opáčil jeho slávistický protějšek Jindřich Trpišovský. Těší ho, že se může spolehnout na podporu fanoušků, vždyť je již několik dnů vyprodáno. „Věřím, že nám to pomůže, že bude skvělá atmosféra a že nás lidé poženou. Potřebujeme k tomu, abychom byli úspěšní, dostat ze sebe to nejlepší – herně, mentálně i fyzicky.“

Na poháry se slávisté naladili třemi ligovými výhrami v řadě, což však Trpišovský nepřeceňuje. „Třikrát jsme vyhráli, ale na druhou stranu jsou to jen tři výhry. Jen na podzim nás čeká 29 nebo 31 zápasů a jsou to jen tři krůčky z toho. Zatím to nic neznamená, důležité bude, abychom tu sérii i kvalitu hry dokázali udržet po co nejdelší dobu a zopakovat to,“ líčil kouč.

Kyjevské zdobí ještě lepší bilance. Ve všech čtyřech soutěžních zápasech nové sezony Dynamo zvítězilo 1:0 a v pátek porazilo i velkého rivala z Doněcku. V součtu s přípravou už sedmkrát neinkasovalo. „V defenzivní části hrají velmi dobře, zvládají i výborné protiútoky,“ ví Trpišovský, který vyzdvihl křídelní hráče Verbiče a Cygankova. „Oba hrají velmi dobře a jsou schopni i dávat góly.“

Dynamo před úvodním duelem platí za favorita a Slavia musí naplno využít výhodu domácího prostředí. „Chceme se prosadit svojí hrou a být aktivní. Byla by chyba myslet si, že je nějak ubráníme v těch dvou zápasech a přelezeme přes ně. Musíme vydat to nejlepší, co v nás je, a musíme udělat cokoliv, abychom se soupeři vyrovnali,“ burcuje Trpišovský.

Cesta jeho týmu za vysněnou soutěží i bonusem 400 milionů korun právě začíná.