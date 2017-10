Proti Jágrovi si na tréninku zachytal hasič. ‚Když vystřelí, nemůžete toho moc dělat‘

calgary Mimořádný zážitek si z jednoho z posledních tréninků hokejistů Calgary Flames odnesl Todd Ford. Třiatřicetiletý gólman, jenž Plamenům v případě potřeby vypomáhá a nyní se v Calgary živí jako hasič, si souhrou okolností zachytal proti Jaromíru Jágrovi, čerstvé posile kanadského celku.

Forda v tomto týdnu probudila textová zpráva, kterou mu adresoval trenér gólmanů Flames Jordan Sigalet s prosbou, zda by mohl zaskočit.



Týmová jednička Mike Smith totiž dostal volno a právě Ford patří k těm, jehož služeb klub v podobných případech občas využije, obvykle dvakrát až třikrát za sezonu.

Tentokrát ale byly okolnosti jiné, neboť posilou týmu se stal český velikán Jaromír Jágr.

Todd Ford pozoruje rozbruslení hráčů Calgary.

„Byla to samozřejmě jedna z prvních věcí, která mě napadla, když jsem si zprávu přečetl. I díky tomu, jaký je teď tady okolo něho cvrkot,“ netajil Ford.



V roce 2002 jej jako 74. hráče celkového pořadí draftovalo Toronto, ale NHL si nikdy nezahrál.

Rodák z Calgary připustil, že se mu po obdržení pozvánky na trénink honily hlavou všelijaké myšlenky. „Ale když jsem byl pak na ledě, byl už pro mě Jágr jedním z mnoha hráčů,“ řekl.

Jedním dechem ale dodal, že autor 843 gólů v NHL včetně play off má výjimečnou střelu. „Všiml jsem si, že ji umí vyslat strašně rychle. Jakmile se dostane do vaší blízkosti a pak takto vystřelí, nemůžete s tím nic moc dělat,“ řekl Ford.

Novináře zajímalo, zda si cení nějakého mimořádného zákroku proti hrající legendě. „Snažil jsem se o nějaký takový,“ smál se Ford.

„Párkrát jsem si ani nevšiml, že šlo o něj, dokud se pak neotočil v rohu a já si jen pomyslel ‚aha, to byl Jags‘,“ popsal.

Povoláním hasič Ford má nyní nač vzpomínat a také o čem vyprávět přátelům. „To teda jo,“ pousmál se.



„Je to rozhodně něco mimořádného, když stojíte proti hráči takového kalibru. On je hokejovou legendou, takže o tom pár lidem určitě povím, to si buďte jistí,“ dodal brankář.

Ford chytal nižší AHL za Toronto Marlies, Texas, Portland a Hershey, ale v soutěžním utkání stál naposledy na ledě před dvěma lety na Světových policejních a hasičských hrách ve Washingtonu.