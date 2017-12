Propustí Slavia Šilhavého? Kvůli jeho neuspokojivým výkonům by mohl přijít Trpišovský

PRAHA Byla to v pátek běžná pracovní schůzka trenéra prvního mužstva se sportovním ředitelem jako po kterémkoli zápase. Ve fotbalové Slavii však všední dny v nejbližší době nečekejte, už brzy by mohlo dojít k zásadní změně. Hraje se o pozici kouče Jaroslava Šilhavého, kterého by mohl nahradit Jindřich Trpišovský.

Fotbalová Slavia intenzivně řeší, co dál...



„Chápeme, že je těžké na našem podzimu hledat pozitiva,“ oznámil prostřednictvím svého twitterového účtu předseda klubového představenstva Jaroslav Tvrdík.

„Udělali jsme chyby, ale neztratili jsme víru v úspěch naší cesty. Nechybí nám sebereflexe.“

Slavia ve čtvrtek nezvládla rozhodující zápas o postup ze skupiny Evropské ligy, Astaně podlehla 0:1 a v pohárech pro letošní ročník skončila.

V součtu s nepřesvědčivým vystupováním v některých duelech domácí soutěže, v níž ztrácí čtrnáct bodů na první Plzeň, panuje v klubu nespokojenost. Od mužstva s mnoha zahraničními akvizicemi i s nejlepšími hráči z domácího trhu se čekalo víc.

Na nedělní slávu v Obecním domě, kde si Slavia připomene 125. výročí od založení sportovního klubu, přijde Šilhavý jako trenér prvního mužstva fotbalistů.



V následujících dnech svou podzimní práci bude obhajovat před nadřízenými. Kuloární informace naznačují, že se někteří členové vedení přiklánějí k jeho odvolání.

A pokud se tak stane, je veřejným tajemstvím, že Šilhavého by nahradil liberecký kouč Jindřich Trpišovský. Pro Šilhavého by to byla rána, protože on byl strůjcem ligového titulu v minulé sezoně.

K mužstvu přišel po čtyřech kolech, převálcoval Spartu i Plzeň, ani jednou v sezoně neprohrál.

Slávistům zajistil euforii, kterou nezažili osm let. Po podzimu, v němž tým neoslnil, ale ani nepropadl, je najednou mužem na odstřel.

Že se něco nejspíš stane, ukázala už tisková konference před čtvrtečním utkáním s Astanou. Šilhavý byl ve svém projevu nezvykle otevřený, postěžoval si, že od vedení necítí důvěru. Byl smutný, možná až zlomený.

„Pokračovat dál takhle nejde, trenérský tým buď prostě důvěru má, nebo nemá. Po posledním zápase si s vedením sedneme a vyříkáme si to,“ zdůraznil.

Výsledek ale i výkon po většinu zápasu s Astanou mu plusové body a argumenty nepřinesl.

„Chtěli bychom rozdávat fotbalovou radost, je to smysl existence klubu,“ napsal ještě Tvrdík.

Ti fanoušci, kteří nezapomněli na nedávné těžké časy, kdy Slavii hrozil sestup z ligy i finanční kolaps a krach, zůstali skromní, vděční a těšili se z každého zápasu v lize i v pohárové Evropě.

Navzdory vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů od APOEL Nikósie, navzdory ligovým ztrátám v Ostravě, na Bohemians, v Olomouci, ve Zlíně, v Plzni, v Jablonci či doma s Libercem. A s grácií přešli i překvapivou porážku s Astanou.

Jiní fandové, kteří Slavii viděli už v bitvách s Realem Madrid, Juventusem či Manchesterem a obhajobu titulu brali jako povinnost, jsou roztrpčení.

Chtějí změny, v Šilhavém už nevidí trenéra, který zvládne nabitý kádr plný osobností. Že dokáže dát dohromady mužstvo, které se někdy jevilo nesourodě.

Otázkou je, k jaké skupiny patří ti, kteří v klubu o zásadních záležitostech rozhodují.

Na jaře Slavia bude hájit druhou příčku před Olomoucí či Spartou, která ztrácí čtyři body a na podzim se svíjela pod těžkou kritikou.

Zároveň se slávisté budou snažit vyhrát domácí pohár, mezi všemi čtvrtfinalisty jsou jasným favoritem.