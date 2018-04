Prohrávali 0:2, přesto derby vyhráli. Vidět City slavit titul by bylo jako smrt, říká Pogba

MANCHESTER Záložník Paul Pogba pomohl Manchesteru United dvěma góly otočit derby na hřišti City (3:2) a poražený soupeř tak musel odložit oslavy anglického titulu. Francouzský fotbalista cítil, že pro fanoušky „Rudých ďáblů“ by bylo sledovat mistrovskou korunovaci rivala v přímém přenosu jako smrt.

Vedoucímu Manchesteru City by titul zajistila sobotní výhra nad druhým týmem tabulky. Domácí také dobře začali a po první půli vedli 2:0 díky gólům Vincenta Kompanyho a Ilkaye Gündogana.

Po změně stran se však mezi 53. a 55. minutou dvakrát trefil Pogba a v 69. minutě dokonal nečekaný obrat Chris Smalling.

„Kdyby zvítězili, stali by se mistry, což by pro všechny fanoušky (United) bylo jako smrt. Nemohl jsem dopustit, abychom prohráli se City a viděli je na hřišti slavit,“ řekl novinářům Pogba.

„O poločase jsme si v šatně řekli, že nemáme co ztratit,“ doplnil pětadvacetiletý reprezentant.

Everton - Liverpool 0:0,

Bournemouth - Crystal Palace 2:2 (65. Mousset, 89. King - 47. Milivojevič, 75. Zaha),

Brighton - Huddersfield 1:1 (29. vlastní Lössl - 33. Mounié),

Leicester - Newcastle 1:2 (84. Vardy - 18. Shelvey, 75. Pérez),

Stoke - Tottenham 1:2 (57. Diouf - 52. Eriksen, 63. Kane),

Watford - Burnley 1:2 (61. Pereyra - 70. Vokes, 73. Cork),

West Bromwich - Swansea 1:1 (54. Rodriguez - 75. Abraham),

Manchester City - Manchester United 2:3 (25. Kompany, 30. Gündogan - 53. a 55. Pogba, 69. Smalling).

Přestože hraje v záloze, oba góly dal z pozice hrotového útočníka.

„(Spoluhráč) Michael Carrick mi s těmito náběhy hodně pomáhá. Vždycky mi ukazuje videa, co bych měl dělat. City milují útočení, ale neradi brání, takže jsem se musel víc tlačit do šestnáctky,“ vysvětlil Pogba.



Trenér United José Mourinho přes vyhrané derby nepochybuje o tom, že „Citizens“ se dříve či později stanou mistry. Svěřenci Pepa Guardioly vedou šest kol před koncem tabulku Premier League o 13 bodů.

„Naším cílem je skončit na druhém místě. Musím pogratulovat City k titulu, protože ho získají a bude to zasloužené. V této sezoně jenom vyhrávali a nedali ostatním šanci,“ upozornil portugalský kouč.

„Chtěl jsem tady bodovat a zkazit jim oslavy. Ale hlavní otázka je, jestli se zlepšíme tak, abychom je mohli v příštím ročníku chytit,“ dodal Mourinho.

Guardiola: Penalta? Situaci jsem neviděl

A co se v kabině dělo o poločasové přestávce? „Trenér řekl, že přece nebudeme za klauny, kteří přihlížejí, jak se soupeř raduje z titulu. Vzpamatovali jsme se a v utkání zvítězili,“ řekl obránce Chris Smalling.

„V první půli jsme hráli výborně, vytvořili jsme si spoustu šancí. Pro United je tato výhra samozřejmě speciální, nás to mrzí,“ konstatoval kouč poraženého celku Pep Guardiola.

Sporný moment nastal zhruba deset minut před koncem utkání, kdy po zákroku Ashleyho Younga na Sergia Agüera neodpískal rozhodčí Martin Atkinson pokutový kop. Opakované záběry pak prokázaly, že se penalta kopat měla.

„Neviděl jsem to. Až zpětně jsem slyšel, že se mělo pískat,“ řekl Guardiola. „V druhé půli jsme měli prostě lépe bránit, ale fotbal je fotbal. Pro hráče i fanoušky je to smutné, ale zkusíme to zase příště.“

Další ligové střetnutí čeká Manchester City v sobotu, kdy nastoupí na půdě Tottenhamu.

Tabulka: