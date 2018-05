Proč je Sparta tam, kde je? Lacino se zbavuje fotbalistů, kteří jinde září

PRAHA Po výměně kouče sice prohrála teprve jednou, z osmi utkání pod Pavlem Hapalem ale Sparta vybojovala jen třináct bodů, přičemž hned čtyřikrát ztratila vedení.

Letenští se drží na hranici pozic pro evropské poháry, ale předsezónní očekávání byla určitě větší.

Pražané se minulé léto rozhodli vydat cestou internacionalizace klubu, po příchodu Andrey Stramaccioniho a řady drahých posil ze zahraničí si musela balit kufry řada českých fotbalistů.

A zatímco jejich bývalý tým bojuje o záchranu nepovedeného ročníku, někteří z nich našli v nových působištích větší herní vytížení a díky dobrým výkonům i potřebnou důvěru trenéra.

Tomáš Koubek

Kromě elitních belgických klubů po něm pošilhávalo i věhlasné Porto, brankář Tomáš Koubek, který po angažování italského kouče necítil pevnou půdu pod nohama, ale nakonec zamířil do francouzského Rennes, kde podepsal čtyřletý kontrakt.

Za poslední dvě přestupová okna dorazilo na Letnou hned patnáct nových tváří, ve všech případech se jednalo o cizince. Stejný počet fotbalistů si musel po příchodu trenéra Stramaccioniho hledat nového chlebodárce, přičemž hned deset z nich pocházelo z České republiky. Na hostování vyslala Sparta od minulého léta přes třicet hráčů, drtivá většina z nich má ale kariéru mezi dospělými teprve před sebou.

„Na všech postech ve Spartě to tehdy bylo stejné. Trenér Stramaccioni tým dobře neznal a hráče zkoušel na různých pozicích vlastně celý podzim,“ vzpomíná s odstupem reprezentační gólman.

Na začátku své kariéry působil v Bretani i Petr Čech, právě zde si jej v roce 2004 vyhlédla Chelsea.

Odkaz současné jedničky londýnského Arsenalu je v Rennes stále cítit, o čemž svědčí i fakt, že Koubek nového zaměstnavatele našel i díky doporučení od svého zkušenějšího krajana.

První zápas, první čisté konto. Start v novém působišti měl Koubek přímo snový, hned při své premiéře totiž vychytal výhru proti Marseille, načež byl nominován do sestavy kola, kde doplnil třeba brazilského kouzelníka Neymara či Edinsona Cavaniho.

Týmu se ale postupem času přestalo dařit a po slabším období došlo k odvolání trenéra a změnám ve vedení klubu. Český brankář ale s přehledem překonal i tyto překážky a s Rennes dlouho sahal po Evropské lize.

„Cítím, že mě všichni vnímají jinak než při příchodu. Berou mě spoluhráči, fanoušci i média. Věřím, že se mohu nadále zlepšovat a že celý tým má vysoký potenciál,“ povídá pětadvacetiletý rodák z Hradce Králové.

Matěj Pulkrab

Současné Spartě by se zcela určitě hodil útočník se zabijáckým instinktem a čichem na góly.

Matěj Pulkrab, odchovanec letenského klubu, který tuto sezonu hostuje v Liberci, sice neprožil ideální podzim, na jaře byl ale dlouho k nezastavení.

Sedm vstřelených branek z pěti úvodních jarních kol, do nichž naskočil, budiž jasným důkazem! Nyní se však na tři zápasy gólově odmlčel.

Liberecký Matěj Pulkrab slaví gól

„Znám ho už od dorostu, jsem s ním provázaný už nějakou řádku let a vím, co v něm je, jaký je to charakter a typ hráče, tudíž mě to to ani nepřekvapuje,“ nechal se slyšet David Holoubek, trenér Slovanu.



Že z tohoto mládežnického reprezentanta, který byl vyhlášen nejlepším hráčem HET ligy za měsíc březen, roste opravdový klenot české kopané, dokazuje i rychlost, s jakou nastřílel svých prvních patnáct branek v naší nejvyšší fotbalové soutěži.

Stihl to za pouhopouhých 112 minut, a překonal tak třeba Jana Nezmara, Davida Lafatu či Milana Baroše.

Dúbravka, Karavajev a ti další

V návaznosti na již zmíněného Tomáše Koubka lze říci, že gólmanům, kteří opustili Spartu před začátkem této sezony nebo během jejího průběhu, se daří na výbornou.

Nechtěný Marek Štěch posbíral ve čtvrté nejvyšší anglické soutěži hned patnáct čistých kont a byl zvolen do nejlepší jedenáctky celého ročníku. Martin Dúbravka si zase dělá jméno v Premier League.

V Newcastlu, kde zatím hostuje do konce sezony, vyhrál souboj o post brankářské jedničky, vynuloval třeba věhlasný Manchester United a naplno si získal přízeň fanoušků i trenéra Beníteze.

„Byl by blázen, kdyby si Dúbravku nezavázal dlouhodobější smlouvou,“ prohlásil na adresu španělského kouče Shay Given, klubová legenda Strak.

David Lafata a Vjačeslav Karavajev slaví jeden z gólů.

Volání z kvalitnější soutěže vyslyšel i ruský obránce Vjačeslav Karavajev, jenž se postupně prosadil do základní sestavy Vitesse Arnhem.



Letní odchod z Letné si nemůže vynachválit také Martin Hašek, jenž hájí barvy pražských Bohemians a z pozice středního záložníka plní roli dirigenta hry.

Klokanům se pod taktovkou jeho otce vede náramně, o čemž se přesvědčila i Plzeň, která si z Ďolíčků odvezla pětigólový příděl.

Přímým svědkem nečekaného výprasku byl i Aleš Čermák, jenž sice ve Viktorii nedostává tolik prostoru, hattrickem proti Brnu ale ukázal, že umí chytnout šanci za pačesy.