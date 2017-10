Doletěl až do parlamentu. Pro Jandu tím ale končí kariéra sportovce

Praha V pondělí ráno sice ještě zamířil Jakub Janda normálně do posilovny, ale jeho kariéra skokana na lyžích je nejspíše u konce. Bývalý vítěz Turné čtyř můstků a Světového poháru se dostal do Poslanecké sněmovny za ODS a chce dodržet slib, že v případě volebního úspěchu půjde sport stranou.

Po dvaceti letech ve Světovém poháru a 361 individuálních startech se Janda s můstky brzy rozloučí. Ve volbách ho vynesly do sněmovny hlasy voličů ze čtvrtého místa na kandidátce v Moravskoslezském kraji.



„Před volbami jsem řekl, že když se stanu poslancem, je to asi konec kariéry. Tyhle dvě věci nejdou skloubit, aby se obě dělaly na sto procent,“ uvedl Janda. „Ještě musím vyřešit své závazky vůči Dukle (Liberec) a svazu (lyžařů). Uvidí se. Teď je na závěry ještě brzy,“ dodal devětatřicetiletý skokan. Ve čtvrtek by měl odjet na soustředění do Oberstdorfu.

Dvojnásobný medailista z mistrovství světa právě z Oberstdorfu 2005 se připravoval na boj o své páté olympijské hry, ale do Pchjongčchangu už asi nezamíří. „Člověk jde životem a cíle se vyvíjejí. Teď se z jedné etapy posunuju do druhé a jsem na jiné vlně. Vydávám se jinačím směrem než sportovní kariérou,“ řekl vítěz šesti závodů Světového poháru.

O loučení se skoky už v minulosti uvažoval a letošní ročník Světového poháru měl být asi jeho poslední. „Kariéra tak skončí o tři měsíce dřív, tak to je,“ řekl.

I když se ještě teoreticky může na můstku objevit, už může bilancovat a vzpomínat. „Díky skokům jsem toho moc prožil a i když jsem poslancem, tak mě budou zajímat. Pro mě to bude vždycky sport číslo jedna a skokům se budu snažit co nejvíc pomáhat. Můj malý syn skáče a na můstku budu i dál poměrně často,“ řekl Janda..

Nejlepší sezonu prožil v letech 2005/06, kdy ovládl spolu s Finem Jannem Ahonenem Turné čtyř můstku a získal i velký křišťálový globus pro vítěze Světového poháru. O rok dříve slavil na MS stříbro na středním a bronz na velkém můstku. „Nejsem nostalgický, abych se utápěl ve vzpomínkách. Jsem teď a tady,“ uvedl.

Doma ani nemá vystavené trofeje. Globus vyndává z krabice na půdě, jen když jede někam na besedu. „To z něj otřu i prach,“ smál se. „Až trochu zestárnu a budu vzpomínat, tak si třeba udělám místnůstku s poháry.“ V politice není Janda nováčkem. V ODS působí skoro deset let, je předsedou ve Frenštátě pod Radhoštěm a členem regionální rady ODS. „Je to asi přirozený vývoj,“ řekl Janda.

Během sportovní kariéry se s nadsázkou řečeno mohl na roli politika připravit. Absolvoval nespočet jednání a dohadování se svazem, Duklou a shánění sponzorů. „Škola to byla. Aspoň umění jednat jsem se naučil. Věřím, že nějaký základ mám, i když všichni říkají, že to je v politice úplně jinak. Myslím, že je v politice dost slušných lidí, že když se něco domluví, tak to platit bude,“ uvedl Janda.