Pro Čišu. Plzeň věnovala triumf nad Slavií nemocnému obránci, který se přijel podívat

PLZEŇ Fotbalisté Plzně porazili ve šlágru 13. kola první ligy pražskou Slavii a udělali další krok k mistrovskému titulu. Pozápasová děkovačku pak domácí fotbalisté nemířili k fanouškům, ale do čestné lóže, kde seděl jejich parťák Marián Čišovský.

Ve čtvrtek oslavil 38. narozeniny, fanoušci v Doosan Areně mu pak na dálku během duelu Evropské ligy s Luganem (4:1) blahopřáli. Na nedělní duel s mistrovskou Slavií už dorazil Marián Čišovský, který bojuje už více jak tři roky se zákeřnou nemocí ALS, dorazil osobně.

A jeho spoluhráči (obránce stále figuruje na soupisce klubu) o jeho přítomnosti moc dobře věděli. Triumfu nad sešívanými, který zařídil jedinou trefou Daniel Kolář, věnovali Západočeši právě jemu.

„Jsem rád, že tady byl. Strašně si toho vážím pracovali jsme spolu spousty let. Jsem rád, že jsme ho mohli potěšit. Budu rád, když zase někdy dorazí a bude tu s námi,“ řekl po duelu kouč domácích Pavel Vrba.

„Teď mluvím sám za sebe. Poté, co jsem prožil (smrt manželky, pozn. autora), tak na Mariána myslím opravdu často. Zvládá to skvěle, je to ten největší bojovník z nás všech. Nikdo si nedovede představit, jak je to těžké,“ přidal se Kolář, hrdina nedělní bitvy, který se se svým příběhem nedávno svěřil serveru bezfrazi.cz.



„Rozhodně to neznamená, že na něj myslíme, jen když dorazí. Fotbal je oproti jeho životnímu příběhu naprostá prkotina,“ dodal muž, který svým gólem zařídil Plzeňským luxusní třináctibodový náskok v čele soutěže a dle expertů i soupeřů už s předstihem mistrovský titul.

Budou se skutečně Západočeši v květnu mazlit s trofejí pro vítěze soutěže. A bude u toho opět také Čišovský?