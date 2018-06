Připravte se, že jeden z vás bude ukamenován jako Beckham, varuje Angličany Ferdinand

Londýn Sám si zahrál na dvou světových šampionátech, ví, pod jakým tlakem médií jako reprezentant Anglie je. Proto dává někdejší fotbalový obránce Rio Ferdinand svým následovníkům radu: „Připravte se na to, že z jednoho z vás si po šampionátu udělají novináře fackovacího panáka.“

Dlouholetý stoper Anglie a Manchesteru United poukazuje na to, že si média po každém velkém turnaji najdou v dresu Albionu viníka.

„Je tomu tak po každém turnaji. A dojde k tomu i tentokrát. Někdo bude obětním beránkem. A hráči by to měli vědět,“ řekl 44letý Ferdinand pro Daily Mail.

„V roce 1998 se udělal po vyloučení s Argentinou hromosvod nenávisti z Davida Beckhama. O dva roky později zavinil Phil Neville v rozhodujícím zápase penaltu a taky byl ukamenován. Wayne Rooney pak to samé. Kdo bude další?“ ptá se.

Právě Beckhama mu bylo nejvíc líto, protože byl v týmu, který doplatil na jeho vyloučení v osmifinále MS 1998.

„Tenkrát jsem tam byl s Beckhamem a viděl jsem, jak moc intenzivní to bylo a jak to všechny ovlivnilo. Nad národem převezme kontrolu určitá forma nenávisti. Prostě jsme si vybrali jeden terč,“ přiznal někdejší stoper.



„Můžou tu být hráči, co si řeknou, že nic takového nechtějí. Tak budou radši hrát opatrněji. Netroufnou si nic s míčem, aby jim ho soupeř náhodou nesebral a nešel do brejku, tak to radši přihrají někomu jinému,“ doplnil.

Podle současného televizního experta jsou angličtí hráči odsouzení k neúspěchu.

„Nebudou o tom přemýšlet, ale bude to v jejich podvědomí. Podle toho, co jsme viděli na minulých turnajích, to je v jejich DNA,“ dodává Ferdinand k Angličanům, kteří se v základní skupině utkají s Tuniskem, Panamou a Belgií.