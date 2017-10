Případná výhra proti Slavii o titulu nerozhodne, říká plzeňský lídr Kolář

Plzeňský kapitán Daniel Kolář pečetil výhru v Karviné gólem na 3:1. Ve skluzu využil přihrávku Michaela Krmenčíka a dal si tak dárek ke dvaatřicátým narozeninám, které slavil v den utkání 12. kola fotbalové nejvyšší soutěže.

„Dostal jsem krásný balón od Krmenčíka a nic jiného než skluz jsem udělat nemohl. Měl jsem i trochu štěstí, že se balon odrazil od břevna do brány,“ uvedl Kolář.

Výhra se podle něj ale rodila těžce. „Karviná na nás byla výborně připravená, neměla co ztratit, takže hrála jednoduchý fotbal na vysoké útočníky vpředu,“ řekl Daniel Kolář. „Ve druhém poločase hru ještě více zjednodušila. Trenér tam poslal Wágnera, který je dobrý, velký. Měli jsme to nesmírně těžké, ale naštěstí jsme to zvládli.“

Je vaše výhra o to důležitější, že jste na Slavii vytvořili ještě větší tlak před vzájemným zápasem?

Neřekl bych, že je nějak důležitější. Pro nás je takový každý zápas, hrajeme každý týden o tři body. Zatím k tomu přistupujeme dobře, soustředíme se na každé utkání zvlášť a to je cesta k tomu, abychom na konci mohli být úspěšní.

Může případná výhra nad Slavií v příštím kole už rozhodnout o titulu?

Ne, nemůže.

Dovedete si ale představit, že byste tak obrovský náskok, který momentálně činí čtrnáct bodů, pustili?

Nic takového si nepředstavuji.

Je tato Plzeň lepší, než byla ta v předešlých mistrovských sezonách?

Nechci to hodnotit, nepřísluší mi to. Máme tady hráče, jaké máme. Vyhráli jsme dvanáctkrát v řadě a soustředíme se na další utkání.

Bylo hodně nepříjemné hrát v neustálém dešti?

Docela dost, ale my musíme hrát za všech podmínek. Naštěstí tady v Karviné je fantastické hřiště, takže to zas tolik nevadilo.

Dostal jste kuriózní žlutou kartu, když jste vynadal spoluhráči Kopicovi. Oč šlo?

To nechápu, ale možná ta karta byla za ten hozený balón na zem. Nemám k tomu co říct.