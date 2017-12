Připadala jsem si jako ve snu a bála jsem se probudit, jásala česká házenkářská hrdinka

lipsko Střídající brankářka Petra Kudláčková pomohla českým házenkářkám několika důležitými zákroky ve druhé půli k nečekané výhře v osmifinále mistrovství světa nad Rumunskem. Uspěla proti střelám z pozice pivota, proti nejlepší hráčce světa Cristině Neaguové a kryla i sedmičku.

Po výhře 28:27 Kudláčková novinářům řekla, že se cítí jako ve snu a bojí se, že se vzbudí.

Češky postoupily do čtvrtfinále mezi osm nejlepších týmů světa, což je historicky nejlepší výsledek samostatné České republiky. Dosud jím bylo deváté místo.



Kudláčková vystřídala Lucii Satrapovou v první půli, ve které na sebe upozornila několika zákroky. Větší část si jich ale nechala na druhý poločas a rozhodující fázi zápasu.

Dvakrát kryla střely pivotky Pinteaové z šesti metrů, několikrát byla úspěšná i proti Neaguové a navíc chytila sedmičku.

„Pořád tomu nevěřím a bojím se, že se vzbudím a řeknou mi, že se jde teprve za chvilku hrát. Je to skvělý pocit a těžko se hledají slova,“ uvedla Kudláčková.

Podle ní zažil tým neskutečnou euforii. „Je to úžasný úspěch a pojedeme dál, třeba až do semifinále. My máme tu sílu a konečně ji soupeř neměl větší než my.“

„Fakt jsme si to vybojovaly. Rumunky se možná v závěru lekly a pak už trochu odešly. My jsme věděly, že to je naše šance,“ doplnila brankářka Slavie Praha.

Házenkářky vyřadily Rumunsko po vypjatém zápase. Prohrávaly v něm 55 minut, několikrát dokázaly srovnat.

V posledních sekundách pak strhly výhru na svou stranu sehraným signálem, když byla Kudláčková na střídačce a v poli sedm hráček proti pěti oslabeným Rumunkám.



Z křídla se pak trefila Michaela Hrbková a zajistila Češkám postup.

Češky vyhrály v základní skupině B zápasy proti Argentině a Polsku, potom prohrály se Švédskem, Norskem a Maďarskem. Skončily čtvrté a v osmifinále narazily na Rumunsko, které vyhrálo skupinu A.

Pro český tým je postup do nejlepší osmičky MS historickým úspěchem. Dosavadním maximem bylo deváté místo z roku 1993. Za posledních 20 let skončil tým nejlépe na 13. místě.