Příliš mírný trest. Naopak! Příliš tvrdý. Světoví činovníci se hádají kvůli odplatě pro Rusy

LAUSANNE Sankce Mezinárodního olympijského výboru (MOV) vůči Rusku pro zimní olympijské hry v Pchjongčchangu nadále vyvolávají různé reakce.

Prezident Evropských olympijských výborů Janez Kocijančič je považuje za příliš tvrdé. Kanadský právník Richard McLaren, jehož zpráva přinesla první informace o systematickém dopingu v Rusku, naopak za příliš mírné.



Výkonný výbor MOV minulý týden vyloučil Rusko ze ZOH 2018. Pod neutrální vlajkou a s označením „olympijský sportovec z Ruska“ budou moci závodit pouze prokazatelně „čistí“ ruští sportovci.

Byl to důsledek manipulace se vzorky při olympijských hrách v Soči, ze kterých už bylo dodatečně diskvalifikováno 25 ruských sportovců.

Kocijančič s tímto verdiktem nesouhlasí.



„Každý, kdo porušil dopingová pravidla, musí být potrestán s dodržením principu nulové tolerance. Ale velmi mě znepokojuje, když jsou trestáni ti, kteří nic neprovedli,“ řekl slovinskému rozhlasu a televizi Kocijančič.

Muž, který je zároveň viceprezidentem Mezinárodní lyžařské federace, závodění pod neutrální vlajkou považuje za formu trestu pro čisté sportovce.

„Ruští sportovci budou závodit za znatelně těžších podmínek než všichni ostatní sportovci na olympijských hrách a myslím si, že je to kontroverzní,“ prohlásil.

McLaren: Na ZOH uvidíme většinu Rusů

McLaren se ale obává, že postih ze strany MOV nakonec nebude tak tvrdý, jak se může na první pohled zdát. Umožňuje to, aby většina ruských sportovců v Pchjongčchangu startovala.

„Myšlenka, že Rusko bylo potrestáno, je naprosto mylná. Suspendováním Ruského olympijského výboru udělali jen to, že převzali kontrolu nad výběrem sportovců. To je velmi odlišný proces od toho, kdy by bylo zakázáno Rusům zúčastnit se her,“ řekl americké televizní stanici ESPN.

Ruská vlajka vedle té olympijské při zahájení her v Soči 2014.

Konečný dopad pro Rusko nemusí být podle něj tak přísný, jak MOV prezentuje. „Myslím si, že tam uvidíte převážnou většinu ruských sportovců,“ poznamenal McLaren, jehož zpráva byla zveřejněna před dvěma lety.



Povolení ke startu ruských sportovců, kteří budou mít o účast pod neutrální vlajkou zájem, bude vydávat speciální panel MOV.

Vedle individuálních závodů mohou olympijští sportovci z Ruska závodit v Pchjongčchangu také v kolektivních soutěžích včetně hokejového turnaje.